Проголодались? Bolt запустил в Таллинне услугу доставки еды

Начиная с сегодняшнего дня Bolt запускает в Таллинне услугу Bolt Food. При помощи этого мобильного приложения можно заказать еду из ресторанов. По случаю запуска новой услуги доставка будет бесплатной, клиенту нужно будет заплатить только за еду.
Таллинн — это первый город, где предприятие будет предлагать услугу доставки еды. В этом году компания планирует запустить эту услугу в Латвии, Литве и Южной Африке, чуть позже в других странах Европы и других городах Африки.
”У Bolt в разных странах мира более 25 миллионов клиентов, многие из них интересовались возможностью доставки еды. Это сложная область, где нужно много работать во имя того, чтобы технология была бы простая и действовала бы бесперебойно. Конечно, нам поможет опыт создания глобальной транспортной платформы”, — говорит руководитель по развитию продуктов Bolt Евгений Кабанов.
Для того, чтобы заказать еду следует загрузить приложение Bolt Food, где можно выбрать ресторан и блюда из меню. До того, как подтвердить заказ, приложение покажет цену заказа и предположительное время доставки. Для оплаты следует ввести данные банковской карточки.
”Мы выстроили свои транспортные услуги по наиболее оптимальной схеме, чтобы для водителей и пассажиров были бы наиболее выгодные условия. Мы хотим привнести ту же самую философию в бизнес доставки еды и предложить более выгодные цены по сравнению с другими платформами, но в тоже время обеспечить хорошие условия оплаты работы курьеров”, — говорит Кабанов.
На сегодняшний день при помощи приложения можно сделать заказы из 80 таллиннских ресторанов. Новые кафе и рестораны будут постепенно добавлены в приложение. Также Bolt Food будет расширять зоны доставки. ”Наша широкая база клиентов представляет ценность для ресторанов. Это те люди, которые уже знакомы с брендом и доверяют ему”, — отметил Кабанов.
Рестораны и курьеры смогут присоединиться к приложению на сайте food.bolt.eu
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