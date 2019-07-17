Прогноз: в этому году количество иностранных работников в Эстонии увеличится на 50%

Больше всего работников приезжают в Эстонию по краткосрочным визам из Украины, Белоруссии, России и Грузии. Чаще всего они работают в таких секторах, как строительство, сбор ягод, сварка и судовой ремонт, передает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

С прошлой недели систему упростили, и теперь работодатель может подавать ходатайства на своих работников в бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны, однако существуют и сложности.