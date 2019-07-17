Прогноз: в этому году количество иностранных работников в Эстонии увеличится на 50%

С начала текущего года работодатели подали более 18 000 ходатайств на предоставление виз иностранцам для краткосрочной работы в Эстонии, и, согласно прогнозу, к концу года это число увеличится до 30 000, что примерно наполовину превышает показатель прошлого года.
Больше всего работников приезжают в Эстонию по краткосрочным визам из Украины, Белоруссии, России и Грузии. Чаще всего они работают в таких секторах, как строительство, сбор ягод, сварка и судовой ремонт, передает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
С прошлой недели систему упростили, и теперь работодатель может подавать ходатайства на своих работников в бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны, однако существуют и сложности.
"Есть немало работодателей, которые нуждаются в работниках на более длительный срок, и сейчас, когда [регулирующая число долгосрочных видов на жительство] миграционная квота уже два года подряд заканчивается очень быстро, есть трудности с заполнением этих мест. Того же самого человека, которого уже обучили, нельзя оставить на работе, потому что продолжительность работы по краткосрочной визе ограничена. Это дополнительное время и расходы для работодателей, которым приходится искать и обучать нового человека", — сказала Валк.
Установленная на уровне 1315 человек в год миграционная квота закончилась уже в первые дни января.
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