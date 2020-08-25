Прогноз SEB: худший сценарий развития экономики Эстонии не реализуется

С другой стороны, нельзя сказать, что события, которые начали происходить в экономике в результате коронакризиса, оставляют людей равнодушными. Весенняя волна закрытий вызвала ассоциации с военным временем, по сравнению с которым финансовый кризис 2008 года показался банальной ”коррекцией рынка”. После долгого лета и некоторого замедления распространения вируса в Европе перспективы экономики несколько изменились. Для некоторых даже стали более оптимистичными.

С соседями Эстонии коронакризис обошелся мягче

Возможно, одним из наиболее значительных изменений является то, что устойчивость экономики разных стран к кризису различается. Даже для тесно связанных между собой стран глубина рецессии во втором квартале этого года разнилась в несколько раз. В то время как валовой внутренний продукт Великобритании упал более чем на одну пятую, в Финляндии и Литве, например, экономический спад ограничился коррекцией в несколько процентов. Это неудивительно, но, как правило, лучшие результаты были достигнуты в странах, где вспышка коронавируса оказалась не очень масштабной. К счастью, у стран, с которыми Эстония поддерживает тесный товарообмен, дела идут относительно лучше.

Перспективы экономики Эстонии улучшились

Тот факт, что распространение коронавируса в Эстонии было ниже, чем во многих других странах, также вселяет надежду относительно нашей экономики. Рост числа случаев заражения как здесь, так и в других местах по-прежнему затрудняет составление экономических прогнозов, но, исходя из того, чтобы мы знаем сегодня, экономический спад в Эстонии в этом году будет намного скромнее, чем мы опасались весной. Согласно прогнозу SEB, валовой внутренний продукт Эстонии в этом году снизится на 4,7%. Хотя экспорт по-прежнему имеет большое значение для экономики Эстонии, беспрецедентная ситуация с монетарной политикой позволяет нам на этот раз внести меньшие корректировки во внутреннее потребление, чем во время кризиса 2008–2009 г. Совместные усилия центральных банков и правительств по восстановлению экономики приведут в следующем году к широкомасштабному экономическому росту, который коснется и Эстонии. Согласно прогнозу, в 2021 году экономика Эстонии вырастет на 4%, а в 2022 году рост замедлится до 3,5%.