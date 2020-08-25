25.08.2020, 18:33

Прогноз SEB: худший сценарий развития экономики Эстонии не реализуется

но без вакцины мировая экономика не восстановится!
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
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Mihkel Nestor, SEB majandusanalüütik
Mihkel Nestor, SEB majandusanalüütikMadis Veltman

Во время коронакризиса, обрушившегося на мир весной, приоритетными стали жизнь и здоровье людей. И это оправдано, ведь первоочередной задачей общества является выживание, а все остальное второстепенно.

С другой стороны, нельзя сказать, что события, которые начали происходить в экономике в результате коронакризиса, оставляют людей равнодушными. Весенняя волна закрытий вызвала ассоциации с военным временем, по сравнению с которым финансовый кризис 2008 года показался банальной ”коррекцией рынка”. После долгого лета и некоторого замедления распространения вируса в Европе перспективы экономики несколько изменились. Для некоторых даже стали более оптимистичными.

С соседями Эстонии коронакризис обошелся мягче

Возможно, одним из наиболее значительных изменений является то, что устойчивость экономики разных стран к кризису различается. Даже для тесно связанных между собой стран глубина рецессии во втором квартале этого года разнилась в несколько раз. В то время как валовой внутренний продукт Великобритании упал более чем на одну пятую, в Финляндии и Литве, например, экономический спад ограничился коррекцией в несколько процентов. Это неудивительно, но, как правило, лучшие результаты были достигнуты в странах, где вспышка коронавируса оказалась не очень масштабной. К счастью, у стран, с которыми Эстония поддерживает тесный товарообмен, дела идут относительно лучше.

Перспективы экономики Эстонии улучшились

Тот факт, что распространение коронавируса в Эстонии было ниже, чем во многих других странах, также вселяет надежду относительно нашей экономики. Рост числа случаев заражения как здесь, так и в других местах по-прежнему затрудняет составление экономических прогнозов, но, исходя из того, чтобы мы знаем сегодня, экономический спад в Эстонии в этом году будет намного скромнее, чем мы опасались весной. Согласно прогнозу SEB, валовой внутренний продукт Эстонии в этом году снизится на 4,7%. Хотя экспорт по-прежнему имеет большое значение для экономики Эстонии, беспрецедентная ситуация с монетарной политикой позволяет нам на этот раз внести меньшие корректировки во внутреннее потребление, чем во время кризиса 2008–2009 г. Совместные усилия центральных банков и правительств по восстановлению экономики приведут в следующем году к широкомасштабному экономическому росту, который коснется и Эстонии. Согласно прогнозу, в 2021 году экономика Эстонии вырастет на 4%, а в 2022 году рост замедлится до 3,5%.

Без вакцины экономика не восстановится

Трудно представить себе нормализацию мировой экономики до того, как будет остановлено распространение болезни. Единственный реалистичный способ сделать это — выпустить на рынок действенную вакцину. Сегодня шесть различных вакцин-кандидатов вступили в заключительную фазу клинических испытаний. Хотя длительность периода испытаний оценивается в 2–3 месяца, сегодня очень сложно определить, какие вакцины пройдут в первую очередь и когда может начаться массовая вакцинация. Однако по более оптимистичным сценариям это может произойти уже в первой половине 2021 года.

Что такое посткоронарная экономическая модель?

Помимо жизненно важных вопросов, сегодняшняя экономическая ситуация дает материал для более философских дискуссий. Каким будет новый посткризисный экономический порядок, учитывая масштабную государственную помощь и денежную эмиссию центробанков? Насколько углубится неравенство в благосостоянии в контексте роста цен на акции? Ждет ли нас в не столь отдаленном будущем гиперинфляция? Хотя быстрая и единодушная реакция центральных банков и правительств на кризис не позволила эпидемии превратиться в глубокую экономическую депрессию, очевидно, что эти шаги будут иметь и негативные последствия. Долговая нагрузка государств вырастет в нынешнем году до уровня, когда повышение процентных ставок станет невозможным на очень длительный период времени. Однако низкие процентные ставки помогают выживать и компаниям, которые в нормальных условиях умерли бы ”естественной смертью”, высвобождая ресурсы для новых и более жизнеспособных. Хотя в текущих условиях инфляционные ожидания выросли, все же маловероятно, что они выйдут из-под контроля. Учитывая продлившегося годы очень медленного роста цен и постоянный страх дефляции в странах с развитой экономикой, центральные банки с радостью согласились бы на несколько более высокий уровень инфляции в 2%.

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