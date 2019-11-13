Прогноз SEB: экономический рост Эстонии замедляется

Экономический рост Еврозоны ограничен как экспортом, так и осторожностью потребителей

Проблемы нынешней экономической среды наиболее явно заметны в глобальном товарообороте, быстрый рост которого пошел на спад. Одна из причин замедления товарообмена — война тарифов между США и Китаем. Прямой эффект от защитных пошлин был скорее небольшим, но при этом сильно повлиял на экономическую уверенность участников экономики и сделал предприятия очень осторожными в вопросах новых инвестиций. Именно низкий уровень экспорта — одна из основных причин медленного экономического роста и в Еврозоне. Экономический рост экспортозависимых Германии и Италии может оказаться скромным на протяжении всего прогнозного периода, тогда как страны, более зависимые от внутреннего потребления, продолжат стабильный рост. Подъем внутреннего потребления может, несмотря на сильный рынок труда, все же оказаться сдержанным, потому что потребители осторожны и скорее желают увеличить сбережения, чем больше потреблять. В этом году экономический рост Еврозоны ограничится всего 1 процентом и вырастет в 2020 году до 1,1 процента, в 2021 году — до 1,3 процента.

Экономический рост Эстонии резко замедляется

Нынешняя внешняя среда явно неблагоприятна для экспортозависимой Эстонии. С другой стороны, экспортеры сумели в этом году неплохо удержаться против ветра во внешней торговле. Хотя товарный экспорт снижается уже с июня, это в значительной мере вызвано большим спадом продажи энерготоваров. Промышленные предприятия стали очень пессимистичны в отношении будущего, и, вероятно, снижение объемов начнет затрагивать все больше и больше сфер деятельности. Наряду с текущей конъюнктурой под вопросом стоит также долгосрочная конкурентоспособность отечественной промышленности. Даже если сравнивать со странами с аналогичным уровнем жизни, в обрабатывающей промышленности Эстонии занято слишком много людей, а получаемая оттуда прибавочная стоимость низкая. Поэтому часть работающих сегодня промышленных предприятий придется закрыть — или изменить бизнес-план.