Прогноз: рост зарплат в этом году замедлится

По данным Департамента статистики, среднегодовая месячная брутто-зарплата, приведённая к полному рабочему времени, составила примерно 1400 евро, увеличившись за год на 7,4%. Примерно так же росла брутто-зарплата и в предыдущие годы.
В четвертом квартале рост зарплат замедлился
Размер средней зарплаты в четвёртом квартале сюрпризом не стал. По данным Департамента статистики, рост зарплат, приведённый к полному рабочему дню, понизился до отметки в 6,4 процента. Замедление в основном связано с тем, что год назад, в последние месяцы 2018 года рост зарплат был быстрым. Данные Налогово-таможенного департамента показывают более быстрый, 9-процентный рост зарплат.
Зарплаты растут быстрее, чем цены
Дефицит рабочей силы продолжает стимулировать рост заработной платы. Занятость близка к полной, уровень безработицы беспрецедентно низкий. Поскольку повышение цен отстаёт от роста заработной платы, реальная покупательная способность работников (или средняя, скорректированная по ценам чистая заработная плата) увеличилась за год в среднем на 3,5 процента.
В публичном секторе зарплаты растут быстрее, чем в частном
За последние два года заработная плата в государственном секторе росла значительно быстрее, чем в частном. В сфере образования, здравоохранения и государственного управления заработная плата в этом году выросла на одну десятую. В частном секторе, который напрямую открыт для внешней конкуренции, так быстро повышать заработную плату невозможно.
В этом году рост зарплат должен замедлиться
Ожидается, что рост заработной платы в этом году несколько замедлится, поскольку замедляется экономический рост, а спрос на дополнительную рабочую силу, особенно в экспортных секторах, снижается. Это подтверждают опросы среди предпринимателей, а также данные Кассы по безработице, которые показывают рост как зарегистрированной безработицы, так и вакансий. В государственном секторе рост заработной платы также должен замедлиться. Ожидается, что средний рост заработной платы брутто составит 6,5% в этом году и 5,5% в следующем.
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