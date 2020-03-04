Прогноз: рост зарплат в этом году замедлится

В четвертом квартале рост зарплат замедлился

Размер средней зарплаты в четвёртом квартале сюрпризом не стал. По данным Департамента статистики, рост зарплат, приведённый к полному рабочему дню, понизился до отметки в 6,4 процента. Замедление в основном связано с тем, что год назад, в последние месяцы 2018 года рост зарплат был быстрым. Данные Налогово-таможенного департамента показывают более быстрый, 9-процентный рост зарплат.

Зарплаты растут быстрее, чем цены

Дефицит рабочей силы продолжает стимулировать рост заработной платы. Занятость близка к полной, уровень безработицы беспрецедентно низкий. Поскольку повышение цен отстаёт от роста заработной платы, реальная покупательная способность работников (или средняя, скорректированная по ценам чистая заработная плата) увеличилась за год в среднем на 3,5 процента.

В публичном секторе зарплаты растут быстрее, чем в частном

За последние два года заработная плата в государственном секторе росла значительно быстрее, чем в частном. В сфере образования, здравоохранения и государственного управления заработная плата в этом году выросла на одну десятую. В частном секторе, который напрямую открыт для внешней конкуренции, так быстро повышать заработную плату невозможно.

В этом году рост зарплат должен замедлиться