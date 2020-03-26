Прогноз: по оптимистичному сценарию спад в экономике Эстонии составит 5%

Если в первые два месяца этого года экономическая активность оставалась такой, как и ожидалось – лишь в нескольких видах деятельности (прежде всего, в сфере транспорта и размещения), страдающих от отсутствия клиентов и спроса из-за коронавируса, то в марте экономическая ситуация резко ухудшилась. Объявление чрезвычайного положения, которое было единственным решением для предотвращения распространения коронавируса, привело к закрытию значительной части экономики, что оказало сильное воздействие на сектор размещения и общественного питания, транспортно-развлекательный сектор и сектор розничной торговли. В то же время следует учитывать, что чем энергичнее меры, принимаемые для борьбы с распространением вируса, тем больше они будут препятствовать экономической активности. Принимая управленческие решения в условиях экономического кризиса, следует позаботиться, в частности, о том, чтобы различные риски в экономике не увеличивались и не накапливались.

За глубоким спадом должно последовать быстрое восстановление экономической активности

При условии, что чрезвычайное положение в Эстонии продлится лишь до начала мая и что распространение коронавируса в Эстонии удастся взять под контроль в ближайшие месяцы, наш базовый сценарий предусматривает, что ВВП сократится в этом году на 5%. После отмены чрезвычайного положения экономическая активность, зависящая от внутреннего спроса, должна постепенно восстановиться, но восстановление внешнего спроса займёт больше времени. По этому сценарию в текущем году самый глубокий спад (в годовом сравнении) будет во втором квартале. Затем спад ослабнет. В следующем году мы ожидаем всплеска экономического роста благодаря мерам государственной поддержки и эффекту базы. По нашим оценкам, экономика Эстонии вырастет на 5%.

Глубина экономического спада в этом году и последующие темпы экономического восстановления будут зависеть от того, когда объём эстонской экономики, или ВВП в постоянных ценах, снова превысит уровень четвёртого квартала прошлого года. По нашим расчётам, это должно произойти по базовому сценарию в первом квартале 2022 года.

Экономический спад увеличит безработицу и замедлит рост заработной платы

В прошлом году объём мировой торговли сократился, сократился также импорт у важнейших торговых партнёров Эстонии. Глобальный экономический шок, вызванный коронавирусом, ещё больше ослабит внешний спрос и окажет серьёзное влияние на эстонские компании – экспортёры. Падение спроса и ограничение предложения приведут к сокращению оборота в деловом секторе, компаниям придётся значительно снизить затраты на рабочую силу, ускорится их закрытие. Уровень безработицы поднимется выше 8%, занятость уменьшится, а рост заработной платы резко замедлится. Это также приведёт к снижению частного потребления.

Если вирус продержится дольше, наступит более глубокая рецессия