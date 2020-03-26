Прогноз: по оптимистичному сценарию спад в экономике Эстонии составит 5%

Как и экономика других европейских стран, эстонская экономика сильно пострадала от коронавируса. Согласно нашему базовому сценарию, экономика Эстонии упадёт в этом году на 5%. Если предположить, что экономический шок носит временный характер, то рост должен быстро восстановиться в следующем году.
На момент составления этого экономического прогноза мировая экономика уже вошла в рецессию. Ежедневно правительства объявляют о всё новых мерах поддержки. Центральные банки делают всё возможное, чтобы успокоить финансовые рынки. Однако решительные меры по ограничению распространения вируса приведут к снижению экономической активности. Люди остаются дома и тратят только на предметы первой необходимости, а в это время компании страдают от отсутствия спроса, производство сокращается, растёт безработица. Однако экономический застой может привести к далеко идущим последствиям.
Источник нынешнего кризиса – не в экономических ошибках
Экономика Эстонии вошла в этот год уже с замедлением темпов роста. Однако в прошлом году наша экономика была гораздо лучше сбалансирована, чем до начала предыдущего экономического кризиса: текущий счёт был профицитным, доходы домохозяйств превышали их расходы, а корпоративный долг и задолженность домохозяйств были ниже, чем 12 лет назад. В этом кризисе важно понимать, что его источник – не в экономических ошибках.
Наряду со сдерживанием кризиса необходимо предотвратить нарастание рисков в экономике
Если в первые два месяца этого года экономическая активность оставалась такой, как и ожидалось – лишь в нескольких видах деятельности (прежде всего, в сфере транспорта и размещения), страдающих от отсутствия клиентов и спроса из-за коронавируса, то в марте экономическая ситуация резко ухудшилась. Объявление чрезвычайного положения, которое было единственным решением для предотвращения распространения коронавируса, привело к закрытию значительной части экономики, что оказало сильное воздействие на сектор размещения и общественного питания, транспортно-развлекательный сектор и сектор розничной торговли. В то же время следует учитывать, что чем энергичнее меры, принимаемые для борьбы с распространением вируса, тем больше они будут препятствовать экономической активности. Принимая управленческие решения в условиях экономического кризиса, следует позаботиться, в частности, о том, чтобы различные риски в экономике не увеличивались и не накапливались.
За глубоким спадом должно последовать быстрое восстановление экономической активности
При условии, что чрезвычайное положение в Эстонии продлится лишь до начала мая и что распространение коронавируса в Эстонии удастся взять под контроль в ближайшие месяцы, наш базовый сценарий предусматривает, что ВВП сократится в этом году на 5%. После отмены чрезвычайного положения экономическая активность, зависящая от внутреннего спроса, должна постепенно восстановиться, но восстановление внешнего спроса займёт больше времени. По этому сценарию в текущем году самый глубокий спад (в годовом сравнении) будет во втором квартале. Затем спад ослабнет. В следующем году мы ожидаем всплеска экономического роста благодаря мерам государственной поддержки и эффекту базы. По нашим оценкам, экономика Эстонии вырастет на 5%.
Глубина экономического спада в этом году и последующие темпы экономического восстановления будут зависеть от того, когда объём эстонской экономики, или ВВП в постоянных ценах, снова превысит уровень четвёртого квартала прошлого года. По нашим расчётам, это должно произойти по базовому сценарию в первом квартале 2022 года.
Экономический спад увеличит безработицу и замедлит рост заработной платы
В прошлом году объём мировой торговли сократился, сократился также импорт у важнейших торговых партнёров Эстонии. Глобальный экономический шок, вызванный коронавирусом, ещё больше ослабит внешний спрос и окажет серьёзное влияние на эстонские компании – экспортёры. Падение спроса и ограничение предложения приведут к сокращению оборота в деловом секторе, компаниям придётся значительно снизить затраты на рабочую силу, ускорится их закрытие. Уровень безработицы поднимется выше 8%, занятость уменьшится, а рост заработной платы резко замедлится. Это также приведёт к снижению частного потребления.
Если вирус продержится дольше, наступит более глубокая рецессия
Условия как в эстонской, так и в других экономиках меняются очень быстро, поэтому все прогнозы являются предварительными и в основном – оценочными. Экономические прогнозы становятся всё более негативными с распространением вируса и введением различных ограничений на передвижение. Если миру и Эстонии понадобится больше времени для восстановления контроля над ситуацией, чем в нашем базовом сценарии – например, чрезвычайное положение продлится дольше, а экономическая активность будет и дальше сдерживаться распространением вируса, то необходимо будет рассмотреть вариант более глубокой рецессии. В то же время, ВВП будет в таком случае восстанавливаться медленнее, что окажет более сильное влияние на рынок труда.
Надёжность государственных финансов даст Эстонии преимущество в борьбе с экономическим кризисом
Необходимость государственной поддержки, вызванная нынешним экономическим шоком, является хорошим примером важности консервативных и сбалансированных государственных финансов и создания резервов (в настоящее время – около 5% ВВП). Текущая ситуация также показывает, насколько быстро и неожиданно могут потребоваться дополнительные расходы. Надёжные государственные финансы позволяют правительству тратить больше средств на поддержку экономики (в данном случае около 7% ВВП). Большое вложение денег правительства в экономику, в то время как налоговые поступления падают, значительно увеличит дефицит государственного бюджета. Доля государственного долга в ВВП, хотя и растёт, остаётся относительно низкой и она намного ниже, чем у большинства стран – членов ЕС. В целом, недавно согласованный пакет экономической поддержки должен быть осуществим для государственных финансов и не должен значительно ухудшить их положение в среднесрочной перспективе.
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