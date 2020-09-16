Прогноз по энергетике Евросоюза: что ждет нефть, уголь и газ из России?

BP представила очередной ежегодный прогноз развития мировой энергетики. Особенность Energy Outlook 2020 состоит в том, что на этот раз аналитики британской энергетической компании попытались заглянуть в будущее не на двадцать, а сразу на тридцать лет — до 2050 года.

Российские СМИ уделили немало внимания этой публикации, однако сосредоточились главным образом на глобальном рынке нефти, причем многие статьи в той или иной форме переняли заголовок сообщения ТАСС: "BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть". DW решила рассказать о том, каких изменений специалисты BP ждут на энергетическом рынке Евросоюза, и проанализировать возможные последствия трех представленных сценариев для России — главного поставщика нефти, газа и угля в ЕС.

Борьба против выбросов CO2 фундаментально изменит мировой рынок



BP Energy Outlook 2020 исходит из того, что глобальный спрос на энергию будет увеличиваться, прежде всего — благодаря росту благосостояния в развивающихся странах и дальнейшему повышению роли электричества. В то же время в Евросоюзе, согласно всем трем сценариям, потребление энергии сократится, причем существенно. Авторы объясняют это, прежде всего, амбициозными планами ЕС по повышению энергоэффективности зданий и промышленных предприятий. Это идет вразрез с различными российскими прогнозами роста спроса на энергоносители в Европе, которыми, в частности, обосновывают необходимость газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Мир взял курс на снижение выбросов CO2 в атмосферу, в этом у специалистов BP сомнений нет, а потому они ждут фундаментальных изменений в глобальной энергетической системе. Роль ископаемых углеводородных энергоносителей в ходе процесса декарбонизации повсюду в мире будет снижаться в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Именно этот сегмент будет расти на планете в предстоящие 30 лет наиболее быстрыми темпами.

Во всех трех сценариях доля ВИЭ в структуре потребления первичной энергии неизменно будет самой высокой на планете именно в Евросоюзе. Эта доля может достигнуть к 2050 году 39%, 58% или 63%. Наибольшее значение в ЕС, согласно всем трем сценариям, будет иметь ветряная энергия. Два сценария предполагают сопоставимые темпы роста солнечной энергетики.