Прогноз МВФ: экономика Эстонии обвалится из-за коронавируса меньше, чем у Латвии и Литвы

После падения в этом году, с точки зрения МВФ, экономика Эстонии в будущем году должна вырасти на 7,9%, Латвии — на 8,2% и Литвы — на 8,3%.

Экономика Финляндии, с точки зрения МВФ, в этом году упадет на 6%, но в будущем году вырастет на 3%.

Банк Эстонии ранее говорил, что если нынешняя обусловленная коронавирусом ситуация смягчится в начале мая, ВВП Эстонии в этом году может снизиться на 6%, если же смягчение произойдет только в начале августа, падение экономики может составить 14%.

Уточненный прогноз Министерства финансов предусматривает на этот год падение экономики до 8%.

Потребительские цены в Эстонии, с точки зрения МВФ, должны в этом году повыситься на 1,5% и в будущем году — на 2%.

Дефицит бюджета у нас в этом году должен быть -2,7% и в будущем году — -1,9%.

МВФ предупредил в своем вчерашнем рапорте, что вызванное коронавирусом падение экономики будет наибольшим со времен Великой депрессии 1930-х.

Фонд предупредил, что коронавирус оставит на мировой экономике вечные раны и большая часть стран должна учитывать, что их экономики будут на 5% меньше и после быстрого восстановления в будущем году.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!