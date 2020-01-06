Прогноз министра экономики: когда главные автомагистрали Эстонии станут четырехрядными

"Сегодня у нас на дорогах в направлении Нарвы, Тарту и Пярну есть в общей сложности 145 км четырехполосных участков. Нам нужно перестроить еще примерно 366 км. Это очень много, и для этого нам нужно больше дизайнеров, строителей, а также строительных материалов.

Необходима 15-летняя программа, чтобы проектировщики и строители смогли обучить необходимых инженеров и рабочих, а строители успели бы за это время провести исследования карьеров и получать разрешения на добычу", — сказал Аас в интервью ERR.