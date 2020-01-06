06.01.2020, 18:57

Прогноз министра экономики: когда главные автомагистрали Эстонии станут четырехрядными

 (3)
EST
Tee ehitus Peterburi maanteel
Tee ehitus Peterburi maanteelFoto: Tiit Blaat

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас признает, что перестройка основных автомагистралей в четырехполосные является очень серьезным делом и на это может потребоваться около 15 лет. Такие же сроки называл недавно директор по стратегическому планированию Департамента шоссейных дорог, передает rus.err.ee.

"Сегодня у нас на дорогах в направлении Нарвы, Тарту и Пярну есть в общей сложности 145 км четырехполосных участков. Нам нужно перестроить еще примерно 366 км. Это очень много, и для этого нам нужно больше дизайнеров, строителей, а также строительных материалов.

Необходима 15-летняя программа, чтобы проектировщики и строители смогли обучить необходимых инженеров и рабочих, а строители успели бы за это время провести исследования карьеров и получать разрешения на добычу", — сказал Аас в интервью ERR.

Читайте также: