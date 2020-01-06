Прогноз министра экономики: когда главные автомагистрали Эстонии станут четырехрядными(3)
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас признает, что перестройка основных автомагистралей в четырехполосные является очень серьезным делом и на это может потребоваться около 15 лет. Такие же сроки называл недавно директор по стратегическому планированию Департамента шоссейных дорог, передает rus.err.ee.
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