30.03.2020, 21:24

Прогноз Минфина: экономический спад Эстонии в этом году составит не менее трех процентов

 (4)
EST
AS M.V.Wool kalatööstus Harkus
AS M.V.Wool kalatööstus HarkusFoto: Sven Arbet

Согласно весеннему экономическому прогнозу Министерства финансов, экономический спад Эстонии в этом году достигнет не менее трех процентов, но при эффективных мерах кризисной помощи нормальная экономическая деятельность должна восстановиться значительно быстрее, чем после прошлого кризиса.

"Хотя от мер правительства ожидают смягчения глубины кризиса, основными факторами, которые окажут влияние на нашу экономику, станут меры по предотвращению распространения вируса как у нас, так и в близлежащих государствах, — именно они определят, когда предпринимательство начнет восстанавливаться", — сказал аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Мадис Абен. "В столь быстро меняющихся условиях прогноз неизбежно устаревает уже на момент завершения его составления. Мы постоянно проводим мониторинг происходящего в экономике и налоговых поступлениях, при необходимости, мы готовы к новому прогнозу."

Читайте также:

Весенний экономический прогноз Министерства финансов исходит из оценки ситуации и узаконенных решений по состоянию на 18 марта. Поэтому в предпосылки прогноза не был включен правительственный вспомогательный пакет для предприятий, а также добавленные в этот период ограничения на передвижение и экономическую деятельность.

Макроэкономика

В отличие от прошлого кризиса, когда важную роль играло снижение спроса, этот кризис окажет пагубное воздействие и на предложение вследствие прерывания международных цепочек поставки и невыхода работников на работу. В свою очередь, спрос снижают физические ограничения, установленные для потребления, а также более высокий уровень экономии как следствие нестабильности.

В разрезе сфер деятельности в первую очередь под удар попадут туризм и другие отрасли, связанные со свободным времяпровождением населения, однако ни одно предприятие, вероятно, не останется незатронутым.

Во время кризиса рынок труда неизбежно переживает сильный откат, предприятия стоят перед тяжелым выбором, временно снижать рабочую нагрузку или сразу сокращать работников.

С точки зрения внутреннего спроса, крупнейший откат будет наблюдаться в частном потреблении — в нынешних условиях люди ограничатся, прежде всего, самыми необходимыми тратами на товары первой необходимости и на жилищные услуги, вероятно, увеличится потребление услуг связи, нельзя обойтись и без транспорта. Во внешней торговле самый большой спад будет отмечен в сфере туристических и транспортных услуг, и если кризис окажется кратковременным и мировая экономика восстановится быстро, то основную часть этого спада мы преодолеем уже в следующем году.

Вследствие резкого снижения спроса и падения цен на нефть потребительские цены останутся на значительно более низком уровне, чем предполагалось раньше, замедлившись в этом году на 0,8 процентах. Кроме самых низких за последние 17 лет цен на нефть свое влияние на стоимость энергии окажет также снижение биржевой цены на электричество как следствие теплой зимы.

Финансы государства

На момент фиксации предпосылок для прогноза, исходя из узаконенных решений и оценки ситуации, номинальный дефицит бюджета правительственного сектора в этом году составляет 975 млн евро, или 3,5% ВВП. Структурный дефицит бюджета по сравнению с утвержденным в бюджете уровнем повысится на 0,8% ВВП, достигнув 1,5% ВВП.

Экономический спад влечет за собой масштабное снижение налоговых поступлений, что влияет на все уровни правительственного сектора. Снижение касается как социального налога, налога с оборота, так и подоходного налога физических и юридических лиц.

Прогноз поступлений акцизов за 2020 год снизился, в числе прочего, также и вследствие запаса основных видов топлива в декабре 2019 года, что увеличило доходы за прошлый год и снизило в том же объемы доходы за текущий год. Снижение налогов и платежей социального страхования достигает 766 миллионов евро.

В общей сложности, согласно прогнозу, в этом году доходы государства снизятся по сравнению с запланированными в бюджете на 832 миллиона евро.

Если говорить о расходах, то в основном вырастут расходы на медицинское страхование и компенсации по страхованию от безработицы. Прогноз расходов государственного бюджета в этом году в целом еще не демонстрирует значительных изменений, поскольку не предполагаются крупные изменения в инвестициях и расходах на деятельность государства, в социальных расходах некоторые виды расходов связаны с рассчитанной по прошлому году индексацией пенсий. Настоящий прогноз не включает в себя запланированные правительством вспомогательные меры.

Согласно прогнозу, государственный бюджет в этом году находится в номинальном дефиците в размере 479 миллиона евро. Отрицательные денежные потоки государственной кассы, которые включают в себя также обслуживание Больничной кассы и Кассы по безработице, достигают 1,2 миллиардов. В зависимости от мер правительства и их стоимости дефицит может стать еще больше. В этом и следующем годах отрицательные денежные потоки государство будет финансировать частично за счет резервов, однако планируется привлечь большой объем дополнительных средств в виде кредитных договоров и эмиссии краткосрочных облигаций; на момент публикации прогноза часть этих мероприятий уже осуществлена.

Читайте также: