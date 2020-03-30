Прогноз Минфина: экономический спад Эстонии в этом году составит не менее трех процентов

Во время кризиса рынок труда неизбежно переживает сильный откат, предприятия стоят перед тяжелым выбором, временно снижать рабочую нагрузку или сразу сокращать работников.
С точки зрения внутреннего спроса, крупнейший откат будет наблюдаться в частном потреблении — в нынешних условиях люди ограничатся, прежде всего, самыми необходимыми тратами на товары первой необходимости и на жилищные услуги, вероятно, увеличится потребление услуг связи, нельзя обойтись и без транспорта. Во внешней торговле самый большой спад будет отмечен в сфере туристических и транспортных услуг, и если кризис окажется кратковременным и мировая экономика восстановится быстро, то основную часть этого спада мы преодолеем уже в следующем году.
Вследствие резкого снижения спроса и падения цен на нефть потребительские цены останутся на значительно более низком уровне, чем предполагалось раньше, замедлившись в этом году на 0,8 процентах. Кроме самых низких за последние 17 лет цен на нефть свое влияние на стоимость энергии окажет также снижение биржевой цены на электричество как следствие теплой зимы.
Финансы государства
На момент фиксации предпосылок для прогноза, исходя из узаконенных решений и оценки ситуации, номинальный дефицит бюджета правительственного сектора в этом году составляет 975 млн евро, или 3,5% ВВП. Структурный дефицит бюджета по сравнению с утвержденным в бюджете уровнем повысится на 0,8% ВВП, достигнув 1,5% ВВП.
Экономический спад влечет за собой масштабное снижение налоговых поступлений, что влияет на все уровни правительственного сектора. Снижение касается как социального налога, налога с оборота, так и подоходного налога физических и юридических лиц.
Прогноз поступлений акцизов за 2020 год снизился, в числе прочего, также и вследствие запаса основных видов топлива в декабре 2019 года, что увеличило доходы за прошлый год и снизило в том же объемы доходы за текущий год. Снижение налогов и платежей социального страхования достигает 766 миллионов евро.
В общей сложности, согласно прогнозу, в этом году доходы государства снизятся по сравнению с запланированными в бюджете на 832 миллиона евро.
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