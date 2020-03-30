Прогноз Минфина: экономический спад Эстонии в этом году составит не менее трех процентов

"Хотя от мер правительства ожидают смягчения глубины кризиса, основными факторами, которые окажут влияние на нашу экономику, станут меры по предотвращению распространения вируса как у нас, так и в близлежащих государствах, — именно они определят, когда предпринимательство начнет восстанавливаться", — сказал аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Мадис Абен. "В столь быстро меняющихся условиях прогноз неизбежно устаревает уже на момент завершения его составления. Мы постоянно проводим мониторинг происходящего в экономике и налоговых поступлениях, при необходимости, мы готовы к новому прогнозу."

Весенний экономический прогноз Министерства финансов исходит из оценки ситуации и узаконенных решений по состоянию на 18 марта. Поэтому в предпосылки прогноза не был включен правительственный вспомогательный пакет для предприятий, а также добавленные в этот период ограничения на передвижение и экономическую деятельность.

Макроэкономика

В отличие от прошлого кризиса, когда важную роль играло снижение спроса, этот кризис окажет пагубное воздействие и на предложение вследствие прерывания международных цепочек поставки и невыхода работников на работу. В свою очередь, спрос снижают физические ограничения, установленные для потребления, а также более высокий уровень экономии как следствие нестабильности.

В разрезе сфер деятельности в первую очередь под удар попадут туризм и другие отрасли, связанные со свободным времяпровождением населения, однако ни одно предприятие, вероятно, не останется незатронутым.