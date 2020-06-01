Прогноз: к 2025 году Эстония станет первой страной в мире, применившей принципы циркулярной экономики во всех секторах

”Сегодня сельское хозяйство уже не то, что было раньше, и теперь мы рассматриваем животноводство под совершенно новым углом зрения”, — сказал Юло Кивине. ”Коров доят круглосуточно, и они производят 1,5 тонны молока в минуту. Жители Эстонии потребляют 100 миллионов литров молока в год, то есть каждый из нас выпивает стакан молока в день, что является главным подтверждением нашей любви к молоку. В дополнение к нехватке рабочей силы, вызванной чрезвычайной ситуацией, все больше и больше говорят о сохранении окружающей среды в контексте сельского хозяйства — современные молочные заводы играют в этом процессе определенную роль”.

По словам опытного руководителя молочного комбината, молочная промышленность будущего представляет собой не просто дойку коров и упаковку молока, а гораздо более тяжелая и сложная отрасль, которая бережет окружающую среду и создает новую энергию и экономию. ”Нет ничего более уникального, чем производство биогаза из навоза животных. Это в прямом смысле слова 100% циркулярная экономика, в рамках которой в будущем ценный биогаз будет производиться из наиболее загрязняющих окружающую среду отходов”, — сказал Кивине.

”В последние недели я общался с командой проекта Rohetiiger, который также включает в себя производства Farmi и Tere, и они полагают, что к 2025 году Эстония станет первой страной в мире, применившей принципы циркулярной экономики во всех секторах”, — сказал Кивине. ”Я считаю, что в сотрудничестве с различными сторонами возможно реализовать эту концепцию и создать к 2022-му году модель циркулярной экономики, которая учитывает природные ресурсы Эстонии”.

В честь Всемирного дня молока, который отмечается 1 июня, Юло Кивине сказал, что молоко и молочные продукты были неотъемлемой частью рациона для жителей Эстонии на протяжении веков. ”Жители Эстонии среднего возраста знают, что в конце советского периода еще были понятия ”деревенское молоко” и ”городское молоко”. Деревенское молоко было прямо из-под коровы, а городское — из магазина. Теперь для многих детей существует только городское молоко. Всемирный день молока при этом доказывает, что деревенское молоко никуда не исчезло. День молока, День открытых хуторов и все события, которые позволяют горожанам приблизиться к сельской местности, помогают нам лучше узнать происхождение и историю еды”, — сказал Юло Кивине.