01.06.2020, 19:45

Прогноз: к 2025 году Эстония станет первой страной в мире, применившей принципы циркулярной экономики во всех секторах


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Piimatoooted
PiimatoootedFoto: Madis Veltman

За то время, пока идет ”Актуальная камера”, в Эстонии производят около 45 тонн молока, и этот процесс невозможно остановить. ”Кроме того, у нас нет времени на то, чтобы существенно изменить процесс, и это создает проблемы для отраслей, которые должны быть готовы получать и оценивать сырье круглосуточно”, — сказал председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS Юло Кивине.

”Сегодня сельское хозяйство уже не то, что было раньше, и теперь мы рассматриваем животноводство под совершенно новым углом зрения”, — сказал Юло Кивине. ”Коров доят круглосуточно, и они производят 1,5 тонны молока в минуту. Жители Эстонии потребляют 100 миллионов литров молока в год, то есть каждый из нас выпивает стакан молока в день, что является главным подтверждением нашей любви к молоку. В дополнение к нехватке рабочей силы, вызванной чрезвычайной ситуацией, все больше и больше говорят о сохранении окружающей среды в контексте сельского хозяйства — современные молочные заводы играют в этом процессе определенную роль”.

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По словам опытного руководителя молочного комбината, молочная промышленность будущего представляет собой не просто дойку коров и упаковку молока, а гораздо более тяжелая и сложная отрасль, которая бережет окружающую среду и создает новую энергию и экономию. ”Нет ничего более уникального, чем производство биогаза из навоза животных. Это в прямом смысле слова 100% циркулярная экономика, в рамках которой в будущем ценный биогаз будет производиться из наиболее загрязняющих окружающую среду отходов”, — сказал Кивине.

”В последние недели я общался с командой проекта Rohetiiger, который также включает в себя производства Farmi и Tere, и они полагают, что к 2025 году Эстония станет первой страной в мире, применившей принципы циркулярной экономики во всех секторах”, — сказал Кивине. ”Я считаю, что в сотрудничестве с различными сторонами возможно реализовать эту концепцию и создать к 2022-му году модель циркулярной экономики, которая учитывает природные ресурсы Эстонии”.

В честь Всемирного дня молока, который отмечается 1 июня, Юло Кивине сказал, что молоко и молочные продукты были неотъемлемой частью рациона для жителей Эстонии на протяжении веков. ”Жители Эстонии среднего возраста знают, что в конце советского периода еще были понятия ”деревенское молоко” и ”городское молоко”. Деревенское молоко было прямо из-под коровы, а городское — из магазина. Теперь для многих детей существует только городское молоко. Всемирный день молока при этом доказывает, что деревенское молоко никуда не исчезло. День молока, День открытых хуторов и все события, которые позволяют горожанам приблизиться к сельской местности, помогают нам лучше узнать происхождение и историю еды”, — сказал Юло Кивине.

Всемирный день молока — день, установленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) с 2001-го года, и в настоящее время отмечаемый более чем в 80 странах.

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