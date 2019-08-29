Прогноз экономистов Swedbank: в следующем году жизнь для предприятий усложнится

Зарплата растёт равномерно

Цифры Налогово-таможенного департамента показывают, что зарплаты быстро растут равномерно по всей шкале, поскольку дефицит работников ощущается во всех сферах.

По секторам средняя зарплата повысилась в большинстве сфер деятельности. Быстрее всего средняя брутто-зарплата росла в сфере НИОКР (+21%), а также у архитекторов и инженеров (+15%). За последний год в государственных ведомствах рост зарплаты был существенно более высоким, чем в частном секторе. В частном секторе, который непосредственно открыт для внешней конкуренции, просто невозможно так быстро повышать зарплату.

В следующем году темпы роста зарплат должны снизиться

Рост средней брутто-зарплаты, по оценке Swedbank, может достигнуть в этом году 8%.

В следующем же году рост зарплат может несколько успокоиться, поскольку замедлится рост экономики и спрос на дополнительную рабсилу, прежде всего в экспортирующих отраслях, уменьшится.

Новые торговые ограничения и Брексит увеличивают неопределённость и уменьшают перспективы роста мировой экономики. Рост средней брутто-зарплаты должен в следующем году составить 6,5 процента, а ещё через год — 5,5 процента.

Поскольку рост оборота в следующем году, видимо, замедлится быстрее, чем рост зарплат, для предприятий жизнь усложнится.