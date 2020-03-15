15.03.2020, 20:08
Профсоюзы призывают работодателей не спешить с сокращением работников и урезанием зарплат
Профсоюзы Эстонии призывают работодателей не спешить с сокращением работников и уменьшением зарплат.
Профсоюзы Эстонии призывают работодателей не спешить с сокращением работников и уменьшением зарплат.
Центральный союз профсоюзов призывает работодателей подождать как минимум до вторника, когда Касса по безработице обнародует свои предложения по урегулированию ситуации.
Также руководитель союза Пеэп Петерсон отметил, что по закону сокращения и временные урезания зарплат следует обсудить коллективно, и здесь имеются свои сроки. Решения, принятые без предварительных консультация и информирования могут оказаться незаконными.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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