Профсоюз энергетиков угрожает правительству акциями протеста

По словам председателя Нарвского профсоюза энергетиков Андрея Зайцева, первая акция намечена на 28 августа в Таллинне, затем масштаб акций будет постепенно увеличиваться, и в них могут принять участие представители других отраслевых профсоюзов.

"Я собираюсь заявить правительству, что мы будем проводить эти акции по нарастающей, как снежный ком. Сейчас привезем 50 человек, в следующий раз — 500, дальше еще больше", — сказал профсоюзный лидер.

На следующей неделе состоится встреча представителей профсоюза с членами правительства, а 28 августа — расширенное совещание с участием представителей Eesti Energia.