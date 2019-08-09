Профсоюз энергетиков угрожает правительству акциями протеста

По словам председателя Нарвского профсоюза энергетиков Андрея Зайцева, первая акция намечена на 28 августа в Таллинне, затем масштаб акций будет постепенно увеличиваться, и в них могут принять участие представители других отраслевых профсоюзов.
"Я собираюсь заявить правительству, что мы будем проводить эти акции по нарастающей, как снежный ком. Сейчас привезем 50 человек, в следующий раз — 500, дальше еще больше", — сказал профсоюзный лидер.
На следующей неделе состоится встреча представителей профсоюза с членами правительства, а 28 августа — расширенное совещание с участием представителей Eesti Energia.
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