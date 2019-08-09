09.08.2019, 22:13

Профсоюз энергетиков угрожает правительству акциями протеста


rus.delfi.ee
EST
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam.
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam.Foto: TERJE LEPP

Если правительство не предпримет действенных мер для улучшения ситуации в сланцевой энергетике, то с конца августа профсоюз начнет организовывать акции протеста, постепенно увеличивая их масштаб, передает rus.err.ee.

По словам председателя Нарвского профсоюза энергетиков Андрея Зайцева, первая акция намечена на 28 августа в Таллинне, затем масштаб акций будет постепенно увеличиваться, и в них могут принять участие представители других отраслевых профсоюзов.

"Я собираюсь заявить правительству, что мы будем проводить эти акции по нарастающей, как снежный ком. Сейчас привезем 50 человек, в следующий раз — 500, дальше еще больше", — сказал профсоюзный лидер.

На следующей неделе состоится встреча представителей профсоюза с членами правительства, а 28 августа — расширенное совещание с участием представителей Eesti Energia.

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