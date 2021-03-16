Проекту российского бизнесмена может угрожать штраф от властей Таллинна

В 2015 году с городом Таллинном был заключен договор. Насколько известно Äripäev, в договоре среди прочего значилось, что к 2019 году на одном из участков следует не только построить инфраструктуру, но и возвести запланированное там здание. Если же проект не будет реализован в срок, то, согласно договору, город вправе выставить девелоперу штраф в размере 0,5 млн. евро.

По словам главы Департамента городского имущества Таллиннской горуправы Эйнике Ури, город рассматривает вопрос о наложении штрафа. "Город выслушает объяснения застройщика, предложения по дальнейшему исполнению договора и только после этого примет решение", — сказала она.

Руководитель проектов Estmak Capital Кай Мюрисепп сказала, что предприятие по большей части выполнило взятые перед городом обязательства. Мюрисепп заверила, что работы идут полным ходом. Сейчас они на стадии проектирования, и город об этом знает.