Проектный кредит — кредит для воплощения в жизнь бизнес-идей

Многие предприятия находятся в ситуации, когда у них есть бизнес-идея, но нет денег для ее реализации в жизнь. И что еще хуже — в нее никто не верит. Достаточно часто смелые бизнес идеи остаются только мечтами, однако Hüpoteeklaen предлагает Проектный кредит под залог недвижимости, который позволяет превратить в реальность самые смелые мечты.

Как следует из названия, Проектный кредит предназначен в первую очередь для новых start-up предприятий. Но также им могут воспользоваться и действующие фирмы, у которых запланировано внедрение новой бизнес-идеи или проекта. Если обычно сумма кредита зависит от объема и успешности предыдущей хозяйственной деятельности фирмы, то в случае Проектного кредита его величина определяется в первую очередь стоимостью проекта и ожидаемой эффективностью. Не имеет значения, большое или малое предприятие ходатайствует о кредите. Также Проектный кредит не предъявляет строгих требований в отношении вида деятельности и прибыльности фирмы, достаточно описания бизнес-идеи.

Так как Проектный кредит предусмотрен для претворения в жизнь новых идей, основную часть его необходимо вернуть только после завершения проекта, а в течение кредитного периода надо оплачивать только интресс. Если при осуществлении проекта возникают непредвиденные обстоятельства, то в течение кредитного периода есть возможность взять полный отпуск по оплатам сроком до 12 месяцев. Это позволит получившему Проектный кредит предпринимателю полностью сосредоточиться на своей основной деятельности.

Сумма Проектного кредита составляет до 85% от стоимости проекта в промежутке от 20 000 до 200 000 евро, с периодом от 3 до 36 месяцев. Рассмотрение заявки по Проектному кредиту происходит очень быстро: первоначальное предложение делается клиенту в течение одного рабочего дня!

Подходит для развития предпринимательства в сельской местности

Часто кредиты под залог недвижимости остаются недоступными для действующих в сельской местности предпринимателей, поскольку их недвижимость не находится в так называемой привлекательной зоне. Hüpoteeklaen рассматривает недвижимость в целом, и поэтому предлагаемый нами Проектный кредит прекрасно подходит и предприятиям, действующим вне больших центров притяжения. В качестве залога по кредиту годится любая находящаяся в Эстонской республике недвижимость, стоимость которой, по крайней мере, равна 10 000 евро.

Но это еще не все. Проектный кредит Hüpoteeklaen подходит также таким предпринимателям, которые участвуют в различных проектах, где нужно бридж-финансирование (промежуточное, вспомогательное). Во многих проектах, осуществляемых за счет дотаций, проблемой является их выплата, так как она происходит только после завершения проекта. Именно бридж-финансирование (промежуточное, вспомогательное) Проектным кредитом Hüpoteeklaen обеспечивает финансирование бизнес-идеи до получения дотации.

Претворение в жизнь бизнес-идей еще никогда не было таким простым, как сейчас. Достаточно только храбрости, недвижимости, находящейся в Эстонии и Проектного кредита Hüpoteeklaen!

Hüpoteeklaen действует на основании лицензии на деятельность номер 4.1-1/9.

Внимание, вы имеете дело с финансовой услугой! До использования услуги ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь со специалистом!