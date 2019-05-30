30.05.2019, 09:01

Продюсер: съемки голливудского фильма принесут в Эстонию миллионы

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rus.delfi.ee
EST 2
Ivo Felt
Ivo FeltFoto: Rauno Volmar

Продюсер Иво Фельт, чья компания Allfilm выступает партнером масштабного кинопроекта Кристофера Нолана, рассказал, что создание фильма принесет миллионы евро в эстонскую экономику.

"В Эстонии будут снимать некоторые очень важные сцены, и что важно, будут снимать именно Эстонию, то есть Таллинн на экране будет Таллинном. Мы действительно увидим Таллинн и будем знать, что это Таллинн", — приводят "Деловые Ведомости" слова продюсера.

Фельт утверждает, что съемки фильма могут принести Эстонии десятки миллионов евро: "Это стимулирует экономику всеми возможными способами".

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