Продюсер: съемки голливудского фильма принесут в Эстонию миллионы

"В Эстонии будут снимать некоторые очень важные сцены, и что важно, будут снимать именно Эстонию, то есть Таллинн на экране будет Таллинном. Мы действительно увидим Таллинн и будем знать, что это Таллинн", — приводят "Деловые Ведомости" слова продюсера.

Фельт утверждает, что съемки фильма могут принести Эстонии десятки миллионов евро: "Это стимулирует экономику всеми возможными способами".