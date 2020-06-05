Продуктовый банк получил через проект Headusering продуктов для 30 000 наборов

Партия содержала произведенные в Salvest консервированные готовые блюда, варенья, майонез, кетчуп, соусы и другие продукты питания на общую сумму 60 000 евро. Продукты будут распределены среди нуждающихся в ближайшие месяцы, они попадут по меньшей мере в 30 000 продуктовых наборов, каждого из которых одной семье хватит на неделю.

Для комплектации продуктовых наборов Horizon Bag, кехраское подразделение Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, пожертвовало 100 000 пакетов из крафт-бумаги.

”Проект Headusering создан, чтобы помогать эстонским предприятиям оказывать поддержку Продуктовому банку. На собранные средства мы закупаем крупные партии продуктов питания непосредственно у эстонских производителей, чтобы Продуктовый банк мог раздавать их нуждающимся в помощи”, — прокомментировал член правления НКО Padma Devi Foundation Индрек Кайнг.

Цель запущенного в апреле этого года благотворительного проекта Headusering (”Круг добра”), заключается в сборе средств для Продуктового банка и оказании ему поддержки в управлении дотациями. Headusering стремится быть примером для других компаний, вдохновляя их делать пожертвования.

Благотворительный фонд Padma Devi Foundation MTÜ учрежден в 2002 году предпринимателем Сонни Асвани и назван в честь его матери. Наряду с Асвани и Кайнгом управление фонда осуществляют Эва Маран и Сирли Вяйнсар. В апреле фонд, при посредничестве благотворительной организации Heategevusring, выделил 25 000 евро на поддержку Продуктового банка.