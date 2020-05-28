28.05.2020, 09:15

Продолжить взносы во вторую ступень или по примеру государства прекратить? Скоро жители Эстонии столкнутся с нелегким выбором

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Кая Коовит
EST
Продолжить взносы во вторую ступень или по примеру государства прекратить? Скоро жители Эстонии столкнутся с нелегким выбором
Rahapoliitiliselt ei kannata sissemaksete peatamine teise pensionisambasse kriitikat, sest soovitud eelarvesääst jääb oodatust väiksemaks.Foto: Oliver Tsupsman

Эксперты советуют людям не приостанавливать взносы во вторую пенсионную ступень, поскольку во время прошлого кризиса выиграли те, то не приостановил, пишет Eesti Päevaleht.

Вторая пенсионная ступень действует таким образом, что человек из своей брутто-зарплаты платит 2%, а государство за счет социального налога добавляет еще 4%. В целях экономии с июля нынешнего года до 31 августа следующего года государство приостанавливает свои взносы во вторую пенсионную ступень. Как сказал еще в марте министр финансов Мартин Хельме, это позволит сэкономить 400 млн евро. Несмотря на предупреждения экспертов, в том числе президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, решение было принято.

Что станет с 1 июля со второй пенсионной ступенью?
С 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года государство приостанавливает свои взносы в размере 4% во вторую пенсионную ступень людей, родившихся после 1961 года включительно. Взносы во вторую пенсионную ступень людей, родившихся с 1960 по 1942 год, будут продолжены.

С 1 октября 2020 года по 31 октября 2020 года все присоединившиеся ко второй пенсионной ступени люди, вне зависимости от года рождения, могут подать заявление о приостановлении своих взносов в размере 2%.

С 1 декабря 2020 года по 1 августа 2021 года приостанавливаются также взносы людей, присоединившихся ко второй ступени, если они предоставили соответствующее заявление.

Если подавший заявление человек родился в промежуток с 1942 по 1961 гг, государство приостанавливает выплаты и своей части взноса с 1 декабря 2020 года по 1 августа 2021 года.
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Изменение не коснется людей 1942-1960 годов рождения, все остальные же должны будут выбрать: продолжить выплату своей части или по примеру государства приостановить взносы. Решение должно быть принято в октябре, в течение которого можно будет подать заявление на приостановление выплат.

При этом государство обещает в будущем компенсировать непроизведенные им платежи. Так, в 2023 и 2024 гг на пенсионный счет человека будет выплачена сумма, равная двухкратной сумме, выплаченной человеком в период приостановки и помноженной на среднюю производительность всех фондов второй ступени в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года. Компенсация для приостановивших выплаты охватывает период с июля по ноябрь 2020 года, компенсация для продолживших выплаты — с июля 2020 по август 2021.

Умножением на среднюю производительность государство пытается скомпенсировать тот факт, что приостановление платежей оставляет людей без прибыли, которую они могли бы получить посредством приобретения подешевевших во время кризиса активов. Отмечается, что во время прошлого кризиса, приостановив выплаты, государство не приняло в расчет неполученную прибыль и не компенсировало ее.

По оценке председателя правления LHV Varahaldus Вахура Валлисту, предложенное государством решение с точки зрения среднего накопителя пенсии довольно нейтрально, то есть после компенсации накопленная во второй пенсионной ступени сумма будет практически такая же, какая накопилась бы без приостановки платежей. По его словам, желаемая экономия для государство окажется менее существенной, чем ожидается, поскольку уже в апреле поступления социального налога снизились примерно на 10%.

”Ежемесячная экономия составит 20-25 млн евро. Этого недостаточно, чтобы существенным образом оказать помощь в оказании необходимых на данный момент мер”, — сказал Валлисту. По его мнению, одна из основных задач сейчас — обеспечить поступление социального налога, то есть поддерживать занятость на максимально возможном уровне. ”Иногда забывается, что социальный налог — это налог на рабочую силу, который платят работодатели, то есть предприниматели. Исчезнут рабочие места — исчезнут и 4% социального налога, которые государства планирует временно удержать”, — отметил специалист.

Эксперты советуют людям продолжать делать взносы. ”Реформа второй пенсионной ступени по сути разрешает упразднить ограничения на выплату. В свете этого вторая пенсионная ступень становится крайне привлекательным, дотируемым государством видом инвестиций, и было бы разумно использовать это с максимальной выгодой”, — говорит руководитель по развитию бизнеса SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин.

Компенсацией производительности государства берет на себя и обязательство, которое, исходя из опыта прошлого кризиса, может, по словам Валлисту, оказаться очень дорогим. В 2009 году неполученная прибыль от среднего фонда после кризиса составила 20% за полтора года.

По мнению экспертов, было бы честно сказать и об обязательствах, которые лягут на плечи населения в будущем.


По мнению экспертов, кроме краткосрочной экономии было бы честно сказать и об обязательствах, которые лягут на плечи населения в будущем. Если приостановить платежи, то человек останется без компенсации за неполученную прибыль, но следует понимать, что эту компенсацию все равно оплатят в конечном итоге налогоплательщики. Поэтому как Валлисту, так и руководитель пенсионного подразделения Luminor в Балтии Расмус Пиккани советуют продолжить совершать взносы и самим получить выгоду.

Руководитель отдела инвестиций и пенсионного обеспечения Swedbank Кайре Пейк подчеркивает, что решение о приостановке взносов должно быть взвешенным, так как его нельзя изменить. Период приостановки собственных платежей составляет всего девять месяцев. Если человеком движет желание получать на руки более высокую зарплату, то Пейк советует непременно высчитать, о какой сумме идет речь. Скорее всего, выигрыш будет практически незаметным.

Также эксперт обращает внимание, что потом будет невозможно получить от государства компенсацию за девять месяцев, во время которых ваши выплаты были приостановлены. ”Приведу сравнение с прошлой приостановкой выплат в 2009 году. Тогда выиграли те, кто продолжил делать взносы, а проиграли те, кто не пожелал продолжать. Мы произвели некоторые расчеты, которые показывают, что и на этот раз выиграют те, кто осенью не будут ничего предпринимать и продолжат выплаты”.

Существует еще один нюанс, на который нужно обратить внимание, а именно — при расчете компенсации принимается во внимание средняя производительность фондов, и это означает, что больше всего потеряют владельцы паев с высоким риском и привязкой к ситуации на бирже. Владельцы же паев в фондах с более низким риском окажутся в более выгодном положении, поскольку действительная производительность их фондов, скорее всего, будет ниже среднего. При этом фонды с более высоким риском в долгосрочной перспективе показывают более высокую производительность, поэтому к выбору фондов для пенсионных накоплений следует подходить индивидуально: например, чем меньше времени осталось до пенсии, тем ниже должен быть риск.

Руководитель фондов Tuleva Тыну Плекк
Я исхожу из трех вещей и другим советую. Во-первых, я продолжу взносы во вторую ступень. Во-вторых, я воспользуюсь возможностью делать накопления в третью ступень на льготных условиях. Если ты будешь вносить в третью ступень 15% от своей брутто-зарплаты, а во вторую — вместо обычных 2 + 4% лишь 2%, то твоя ставка сбережения временно уменьшится с 21% до 17%. На самом деле это не такая большая потеря, особенно с учетом того, что государство обещает позже покрыть недостаток. В-третьих, как в случае со второй, так и с третьей ступенью важнее всего следить за тем, чтобы не приходилось дарить слишком большую часть производительности своего имущества посредникам в качестве оплаты. Пересмотри свои дела и выбери индексный фонд с небольшими расходами.
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