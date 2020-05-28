Продолжить взносы во вторую ступень или по примеру государства прекратить? Скоро жители Эстонии столкнутся с нелегким выбором

Компенсацией производительности государства берет на себя и обязательство, которое, исходя из опыта прошлого кризиса, может, по словам Валлисту, оказаться очень дорогим. В 2009 году неполученная прибыль от среднего фонда после кризиса составила 20% за полтора года.



” По мнению экспертов, было бы честно сказать и об обязательствах, которые лягут на плечи населения в будущем.



По мнению экспертов, кроме краткосрочной экономии было бы честно сказать и об обязательствах, которые лягут на плечи населения в будущем. Если приостановить платежи, то человек останется без компенсации за неполученную прибыль, но следует понимать, что эту компенсацию все равно оплатят в конечном итоге налогоплательщики. Поэтому как Валлисту, так и руководитель пенсионного подразделения Luminor в Балтии Расмус Пиккани советуют продолжить совершать взносы и самим получить выгоду.

Руководитель отдела инвестиций и пенсионного обеспечения Swedbank Кайре Пейк подчеркивает, что решение о приостановке взносов должно быть взвешенным, так как его нельзя изменить. Период приостановки собственных платежей составляет всего девять месяцев. Если человеком движет желание получать на руки более высокую зарплату, то Пейк советует непременно высчитать, о какой сумме идет речь. Скорее всего, выигрыш будет практически незаметным.

Также эксперт обращает внимание, что потом будет невозможно получить от государства компенсацию за девять месяцев, во время которых ваши выплаты были приостановлены. ”Приведу сравнение с прошлой приостановкой выплат в 2009 году. Тогда выиграли те, кто продолжил делать взносы, а проиграли те, кто не пожелал продолжать. Мы произвели некоторые расчеты, которые показывают, что и на этот раз выиграют те, кто осенью не будут ничего предпринимать и продолжат выплаты”.