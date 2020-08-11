Продажи защитных масок в большинстве продуктовых магазинов выросли. Смотрите, какие маски имеются в продаже!

Prisma

Одноразовые медицинские маски продается в коробках по 50 штук за 39,90 евро. Многоразовые защитные маски из различных материалов в продаже по цене от 3,49 до 5,95.

Одноразовые маски в Prisma трехслойные, максимальное время их использования — 3 часа. Многоразовые маски — хлопковые или синтетические, у них конкретного временного лимита использования нет, но маска при использовании не должна быть влажной, ее нужно стирать ежедневно.

Maxima

Продажи масок за первую неделю августа выросли в семь раз. Предлагаются два варианта трехслойных одноразовых масок в упаковке по 50 штук за 24,99. В продаже также четырехслойные маски в упаковке по пять штук (14.99).

Rimi

Сейчас в продаже одноразовые трехслойные маски. Цены начинаются от 0,79 за маску (в комплекте 3 или 5 штук) и доходят до 3,99 евро.

Selver

В продаже как одноразовые маски, так и маски из ткани, цена на последние варьируется от 9,99 до 13,99.

Одноразовые двух видов: трехслойные по 20 штук в пачке, которая стоит 21,90, а также одноразовые защитные маски N1 — по 15 штук за 19,99 евро.