Продажи новых автомобилей в Эстонии сильно упали

За первые девять месяцев 2020 года спрос на автомобили в ЕС сократился на 28,8%. С января по сентябрь было зарегистрировано семь миллионов единиц, что почти на 2,9 млн меньше, чем за тот же период прошлого года. Действительно, несмотря на положительные результаты прошлого месяца, влияние COVID-19 по-прежнему сильно сказывается на совокупных показателях автомобильного рынка ЕС. Среди основных рынков самое резкое падение (-38,3%) до сих пор в этом году произошло в Испании, за ней следуют Италия (-34,2%), Франция (-28,9%) и Германия (-25,5%). Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА). А что отдельно по другим странам?

Данные за три квартала

В Эстонии продажи новых авто за девять месяцев 2020 года упали на 30.9%, по сравнению с таким же периодом в 2019 году. В этом году было продано 14 246 новых авто, а вот в прошлом было реализовано 20 618 авто.

В Латвии за три квартала 2020 года было продано 10 тысяч 410 новых авто. За тот же период только в 2019 году было продано 14 110 новых авто. И падение продаж составило 26.2%.

В Литве ситуация с продажами новых авто не такая плачевная как в Эстонии и Латвии. Падение продаж составляет 18.2%. Тут с начала года продали 28 260 новых авто. В прошлом году, за тот же период, продали 34 537 новых авто.

В Украине же ситуация намного лучше, чем в странах Балтии. За три квартала этого года свои первые регистрационные номера получили чуть более 60 тысяч авто. Но если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то это меньше всего на 2,6%.

Сентябрь 2019/2020: сравнение продаж

Последний месяц третьего квартала принес странам чуть больше продаж. В некоторых странах увеличился спрос на автомобили и даже наблюдался невероятный рост в реализации. Например, в Румынии, в сентябре 2020 года продали 10878 авто, что стало на 79.9% больше чем в 2019 году (6046 автомобилей). Также рост продаж наблюдался в Ирландии (+65.9%), Словакии (+31%) и в Греции (+20.5%).

Что касается Эстонии, то месяц закрыли с показателем -4.8%. В Латвии почти то же самое — минус 4.2%. А вот в Литве рост составил +17.8%.