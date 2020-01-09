Продажи Hesburger быстрее всего растут в Эстонии

В трех балтийских странах оборот реализации достиг 89 млн евро, в том числе в Эстонии он составил 28 млн евро, в Латвии 29 млн евро и в Литве 32 млн евро. По сравнению с прошлым годом рост продаж в странах Балтии составил 12,5%.

В нынешнем году компания сфокусируется на цифровизации и реновации ресторанов; в Эстонии этой осенью откроется новый ресторан в Нарве.

Активно используется также мобильное приложение Hesburger, которое загрузили уже более 100 000 человек.

В Эстонии работает 48 ресторанов Hesburger, всего в Балтийском регионе — 154, численность персонала составляет 1800 человек. Сегодня в мире в общей сложности работает 498 ресторанов Hesburger в девяти странах: в Финляндии, странах Балтии, России, Беларуси, Украине, Германии и Болгарии. Ежедневно в Hesburger 7900 работников обслуживают свыше 190 000 клиентов. Hesburger — это семейная фирма, основанная в Финляндии в 1966 году Хейкки и Кристи Салмела.