Продажи Hesburger быстрее всего растут в Эстонии

В 2019 году рестораны Hesburger в странах Балтии посетило в общей сложности 25,6 миллиона клиентов, в результате чего объем реализации вырос до 89 миллионов евро. Самый быстрый рост продаж был отмечен в Эстонии (14%), за которой следуют Литва (12%) и Латвия (11%).
В трех балтийских странах оборот реализации достиг 89 млн евро, в том числе в Эстонии он составил 28 млн евро, в Латвии 29 млн евро и в Литве 32 млн евро. По сравнению с прошлым годом рост продаж в странах Балтии составил 12,5%.
В нынешнем году компания сфокусируется на цифровизации и реновации ресторанов; в Эстонии этой осенью откроется новый ресторан в Нарве.
Активно используется также мобильное приложение Hesburger, которое загрузили уже более 100 000 человек.
В Эстонии работает 48 ресторанов Hesburger, всего в Балтийском регионе — 154, численность персонала составляет 1800 человек. Сегодня в мире в общей сложности работает 498 ресторанов Hesburger в девяти странах: в Финляндии, странах Балтии, России, Беларуси, Украине, Германии и Болгарии. Ежедневно в Hesburger 7900 работников обслуживают свыше 190 000 клиентов. Hesburger — это семейная фирма, основанная в Финляндии в 1966 году Хейкки и Кристи Салмела.
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