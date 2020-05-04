Продажи энергии концерна Eesti Gaas значительно выросли за счет финского рынка

Исполнительный руководитель Eesti Gaas Антс Ноот считает, что несмотря на исключительно теплую зиму первый квартал прошел для продаж энергии успешно. ”Объем продаж мы нарастили прежде всего благодаря успешному выходу на рынок Финляндии. Объемы продаж в Эстонии и у южных соседей по сравнению с прошлым годом немного снизились, прежде всего из-за очень теплой зимы и исходящего из этого снижения спроса”, — прокомментировал Антс Ноот.

Наибольшую долю продаж энергии концерна Eesti Gaas составил природный газ — 2632 ГВтч, что в два раза больше, чем в тот же период прошлого года. Больше всего природного газа было продано в Финляндии (1637 ГВтч) и Эстонии (881 ГВтч), остальные 114 ГВтч были проданы в Латвии и Литве.

”В рамках квартального учета мы также нарастили продажи электричества как по количеству клиентов, так и по проданным объемам”, — отметил исполнительный руководитель Eesti Gaas. В общей сложности в первые месяцы года концерном было продано 37,5 ГВтч, из которых 29 ГВтч — в Эстонии и 8,5 ГВтч — в Латвии.

Продажи СПГ в концерне Eesti Gaas выросли примерно на одну десятую, достигнув 72 ГВтч, объем за тот же период прошлого года составил 63,8 ГВтч. На 11 заправочных станциях концерна по всей Эстонии было также продано около 21,1 ГВтч сжатого газа. В тот же период прошлого года объем продаж сжатого газа составил 19,3 ГВтч.

Eesti Gaas поставляет клиентам газопроводный, сжатый (КПГ) и сжиженный (СПГ) природный газ и управляет крупнейшей газовой сетью Эстонии. Компания активно развивает свой портфель возобновляемых источников энергии в виде продажи солнечной энергии и экологически чистого газа (биометана). Через свои дочерние предприятия Eesti Gaas проектирует, строит и обслуживает энергетическую инфраструктуру. Концерн обслуживает 50 000 клиентов и обеспечивает работой 240 человек. На зарубежных рынках в Финляндии, Латвии и Литве предприятие работает под брендом Elenger.

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