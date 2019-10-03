03.10.2019, 11:30

Продажи автомобилей с газовым оборудованием CNG достигли в Эстонии рекордного уровня

 (4)
rus.delfi.ee
EST 2
Škoda Octavia, mis sõidab CNG gaasiga
Škoda Octavia, mis sõidab CNG gaasigaFoto: Rauno Volmar

Статистика единодушно подтверждает, что транспортные средства, работающие на экологичном топливе CNG, набирают популярность среди эстоноземельцев. Например, в августе было зарегистрировано рекордное количество в 122 автомобилей, работающих на сжиженном газе CNG.

Член правления Alexela Алан Вахт сказал, что хотя CNG по сравнению с бензином и дизелем является гораздо более экологичным видом топлива, основным мотиватором среди населения все же остается экономия средств. ”По сравнению с бензином, километр на CNG-автомобиле обходится, по крайней мере, втрое дешевле, в то время как стоимость CNG-машины значительно меньше, чем, например, у электромобилей, оставаясь в схожем ценовом классе с бензиновыми моделями”, — добавил Вахт.

По его словам, параллельно с ростом продаж автомобиля скачок в развитии происходит и в инфраструктуре заправок CNG. ”Если сегодня в Эстонии для заправки сжиженным газом имеется уже 17 заправок, то в ближайшие годы можно ждать многократного увеличения этого показателя”, — заверил Вахт и добавил, что самое большое преимущество CNG для экологии обусловлено тем, что на заправках CNG продается в основном нейтральный для климата биометан, т.е. зеленый газ, который производится из навоза животных и силоса здесь же в Эстонии.

Если за последние 4 года примерно 75% новых гибридов CNG составляли Škoda Octavia, то в этом году к ним присоединились и продолжают присоединяться новые работающие на сжиженном газе модели автомобилей, например, у Škoda, а также, Seat, Audi и Volkswagen. ”За скачкообразным ростом этого года стоит более высокий уровень осведомленности населения в части CNG, а также все расширяющаяся линейка моделей”, — отметил директор по продажам Auto 100 Герт Рохтла.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: