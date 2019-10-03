Продажи автомобилей с газовым оборудованием CNG достигли в Эстонии рекордного уровня

Член правления Alexela Алан Вахт сказал, что хотя CNG по сравнению с бензином и дизелем является гораздо более экологичным видом топлива, основным мотиватором среди населения все же остается экономия средств. ”По сравнению с бензином, километр на CNG-автомобиле обходится, по крайней мере, втрое дешевле, в то время как стоимость CNG-машины значительно меньше, чем, например, у электромобилей, оставаясь в схожем ценовом классе с бензиновыми моделями”, — добавил Вахт.

По его словам, параллельно с ростом продаж автомобиля скачок в развитии происходит и в инфраструктуре заправок CNG. ”Если сегодня в Эстонии для заправки сжиженным газом имеется уже 17 заправок, то в ближайшие годы можно ждать многократного увеличения этого показателя”, — заверил Вахт и добавил, что самое большое преимущество CNG для экологии обусловлено тем, что на заправках CNG продается в основном нейтральный для климата биометан, т.е. зеленый газ, который производится из навоза животных и силоса здесь же в Эстонии.