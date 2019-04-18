Продажа замка Сангасте была незаконной

В 2016 году волостное собрание волости Сангасте решило продать акции фирмы, владеющие мызой Сангасте, недоходному объединению Sangaste Asundused.

Цена составила 714 000 евро, которые по договору можно было заплатить к концу 2021 года. Теперь Министерство финансов пришло к выводу, что такой сделки волость совершать не имела права.