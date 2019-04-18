18.04.2019, 20:49
Продажа замка Сангасте была незаконной
Сроки, связанные с продажей замка близким родственникам бывшего старейшины Сангасте Кайдо Тамберга не соответствуют закону и теперь нужно найти новое решение, пишет Äripäev.
Сроки, связанные с продажей замка близким родственникам бывшего старейшины Сангасте Кайдо Тамберга не соответствуют закону и теперь нужно найти новое решение, пишет Äripäev.
В 2016 году волостное собрание волости Сангасте решило продать акции фирмы, владеющие мызой Сангасте, недоходному объединению Sangaste Asundused.
Цена составила 714 000 евро, которые по договору можно было заплатить к концу 2021 года. Теперь Министерство финансов пришло к выводу, что такой сделки волость совершать не имела права.
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