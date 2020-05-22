Продажа сельхозтехники в Эстонии растет. Смотрите, какие марки тракторов наиболее популярны

”Как обычно, при помощи лизинга финансируется приобретение таких активов, как тракторы, комбайны и различные буксируемые средства. Отдельно можно отметить финансирование комбайнов, объем которого в SEB Liising в начале нынешнего года оказался больше обычного. Новые продажи лизинга в апреле несколько снизились (здесь, скорее всего, свою роль сыграло чрезвычайное положение), однако по итогам за четыре месяца лизинг сельхозтехники в SEB определенно вырос”, — сказал руководитель SEB Liising Рейн Карофельд.

Если в Эстонии в целом продажа тракторов выросла в первом квартале приблизительно на 16 процентов, то с учетом апреля произошел четырехпроцентный спад. По данным Департамента шоссейных дорог, самыми популярными марками были Fendt, Valtra и John Deere.

По данным статистики Банка Эстонии, сектор сельского и рыбного хозяйства заключил в первом квартале договоров лизинга на общую сумму 31 миллион евро.