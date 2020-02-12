Продавец магазина одежды спрашивает: что делать, если работодатель не разрешает ни на секунду присесть?(5)
Если работодатель не дает сотруднику со стоячей работой возможности достаточно отдохнуть, то нужно обратиться в Инспекцию труда.
Если работодатель не дает сотруднику со стоячей работой возможности достаточно отдохнуть, то нужно обратиться в Инспекцию труда.
Читатель обратился в Kasulik.ee с такой проблемой: "Я обслуживаю клиентов в магазине одежды одного из торговых центров. Работодатель не разрешает в торговом зале сидеть на стуле. В рабочем помещении возможность посидеть, конечно, есть, но использовать эту возможность удается очень редко, потому что всё время уходит на обслуживание клиентов и выкладывание товара. Ноги в напряжении и болят. Что делать в этой ситуации?"
Отвечает Индрек Ави, консультант по рабочей среде Инспекции труда
"Мышечное напряжение и боль - указывающие на перегрузку симптомы, при игнорировании которых со временем может развиться заболевание. Работа, при которой человек постоянно стоит или ходит, может перегрузить мышцы, сухожилия, связки, суставы и мягкие ткани, если для предотвращения вреда здоровью не применяются специальные меры или они не работают.
Если, по вашему мнению, используемые работодателем меры не могут предупредить болезнь и работа угрожает здоровью, на что указывают и соответствующие симптомы, у вас есть право и обязанность известить об этом работодателя. И обратить его внимание на серьезность ситуации.
Закон о трудовом здравоохранении и безопасности труда говорит, что работодатель должен организовать работу так, чтобы избежать перегрузки работника, разрешать в течение рабочей смены делать перерывы, входящие в рабочее время.
Как правило, риски болезни не снижаются лишь только перерывами, применять нужно и другие меры. К примеру, помогает уменьшить нагрузку на ноги специальный мат на пол у прилавка (стола обслуживания), работнику выдают удобную рабочую обувь, его стимулируют соблюдать перерывы, уменьшается длительность рабочей смены и при необходимости на работу берутся дополнительные работники с полной или частичной занятостью.
Если условия работы не позволяют в достаточной степени восстановиться в предназначенном для отдыха помещении, то нужно разместить в зале для клиентов стулья и разрешить на них сидеть. Чередование стояния или хождения с короткими и частыми перерывами для сидения или, по меньшей мере, с возможностью опереться существенно снижают вместе с другими мерами усталость и риск заболевания.
Если работодатель не используют перечисленные меры, вы можете обратиться в Инспекцию труда, чтобы мы могли при необходимости проследить за исполнением требований. Вместе с тем вы можете обратиться к врачу и на основании его решения потребовать от работодателя временного облегчения условий труда".
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