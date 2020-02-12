Продавец магазина одежды спрашивает: что делать, если работодатель не разрешает ни на секунду присесть?

Читатель обратился в Kasulik.ee с такой проблемой: "Я обслуживаю клиентов в магазине одежды одного из торговых центров. Работодатель не разрешает в торговом зале сидеть на стуле. В рабочем помещении возможность посидеть, конечно, есть, но использовать эту возможность удается очень редко, потому что всё время уходит на обслуживание клиентов и выкладывание товара. Ноги в напряжении и болят. Что делать в этой ситуации?"

Отвечает Индрек Ави, консультант по рабочей среде Инспекции труда

"Мышечное напряжение и боль - указывающие на перегрузку симптомы, при игнорировании которых со временем может развиться заболевание. Работа, при которой человек постоянно стоит или ходит, может перегрузить мышцы, сухожилия, связки, суставы и мягкие ткани, если для предотвращения вреда здоровью не применяются специальные меры или они не работают.

Если, по вашему мнению, используемые работодателем меры не могут предупредить болезнь и работа угрожает здоровью, на что указывают и соответствующие симптомы, у вас есть право и обязанность известить об этом работодателя. И обратить его внимание на серьезность ситуации.

Закон о трудовом здравоохранении и безопасности труда говорит, что работодатель должен организовать работу так, чтобы избежать перегрузки работника, разрешать в течение рабочей смены делать перерывы, входящие в рабочее время.