Продавец алкогольного магазина: бутылки должны быть спрятаны уже завтра? Я думала, что с июля

В связи с этим шторы на окна прибудут только через месяц. ”И что будет, если окна не будут завешены?” — спросила женщина.

Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора (TTJA) сразу штрафовать владельцев магазинов не будет. По словам генерального директора TTJA Каура Каяка, сначала они будут пытаться выяснить причину, по которой не была проведена реорганизация или по которой реорганизация оказалась недостаточной. ”Мы не ставим перед собой задачу наказать кого-то. Мы хотим достичь ситуации, когда торговец исполняет закон, а изменения достигают своих целей. В то же время, если торговец поступает так злонамеренно и не сотрудничает с TTJA, то нам придется действовать решительно и при необходимости наказать предприятие”, — сказал он.