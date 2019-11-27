27.11.2019, 11:10

Продавцы топлива объясняют, почему на этой неделе так резко повысились цены

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Tankla
TanklaFoto: Anni Õnneleid

В понедельник вечером на заправках резко подняли цену на топливо. Если в последние месяцы продажные цены дизеля и бензина долго держались в промежутке между 1,3 и 1,4 евро, то вчера на большей части таллиннских заправок топливо стоило более 1,4 евро.

На всех крупнейших таллиннских заправках бензин и дизель во вторник стоили 1,405 — 1,410 евро за литр.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте сказал Kasulik, что в последние месяцы продажные цены топлива долго держались в промежутке 1,3 — 1,4 евро за литр, но на текущей неделе эта тенденция прервалась и цены выросли до 1,409 евро за литр.

"Повышение цен вызвали, главным образом, увеличение закупочных цен топлива и местная конкуренция. Цены на топливо в Эстонии уже некоторое время были ниже, чем должно быть в соответствии с закупочной ценой, и в этот понедельник конкуренция вернула цены на нормальный уровень. То есть произошло, так сказать, восстановление рынка. Поскольку в предшествовавший повышению цен день цены были, образно говоря, на дне, восстановление рынка дало изменению цен больший контраст, чем прежде", — объяснил он.

"Некоторого влияния на цены добавили также сезонность и переход на зимний дизель. Поскольку предъявляемые к зимнему дизельному топливу климатические требования выше, чем у летнего дизельного топлива, процесс производства этого топлива тоже немного дороже и легкое повышение цен вследствие этого неизбежно", — добавил Сюллусте.

По словам представителя Neste, конкуренция на эстонском топливном рынке очень острая и активная ценовая борьба держит цены низко за счет собственной маржи продавцов топлива. "Для кошелька потребителя, конечно, ситуация благоприятная, но долговременный спад рынка и бесконечное ценовое давление за счет маржи никак не жизнеспособны. В долгосрочной перспективе это подрывает прибыльность предприятий, препятствует инвестициям и тормозит развитие всего топливного рынка в целом".

То же самое подтверждает руководитель по логистике Olerex Прийт Пыллусте. "На эстонском топливном рынке конкуренция плотная и все хотят предлагать клиенту лучшую цену. Поскольку ценовое давление сильное и другие продавцы топлива тоже идут за ценой, цена на топливо однажды опускается ниже себестоимости и за этим следует коррекция цен", — объяснил он.

Также, по словам руководителя по логистике, сыграло роль то, что к концу прошлой недели полностью перешли на зимнее топливо. "Цена на топливо зависит от многих факторов — как от топливного акциза, который образует около половины от цены на топливо, от изменений на мировом рынке, так и, например, от того, что зимнее топливо дороже летнего. В конце прошлой недели мы полностью перешли на зимнее топливо".

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