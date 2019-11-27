Продавцы топлива объясняют, почему на этой неделе так резко повысились цены

На всех крупнейших таллиннских заправках бензин и дизель во вторник стоили 1,405 — 1,410 евро за литр.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте сказал Kasulik, что в последние месяцы продажные цены топлива долго держались в промежутке 1,3 — 1,4 евро за литр, но на текущей неделе эта тенденция прервалась и цены выросли до 1,409 евро за литр.

"Повышение цен вызвали, главным образом, увеличение закупочных цен топлива и местная конкуренция. Цены на топливо в Эстонии уже некоторое время были ниже, чем должно быть в соответствии с закупочной ценой, и в этот понедельник конкуренция вернула цены на нормальный уровень. То есть произошло, так сказать, восстановление рынка. Поскольку в предшествовавший повышению цен день цены были, образно говоря, на дне, восстановление рынка дало изменению цен больший контраст, чем прежде", — объяснил он.

"Некоторого влияния на цены добавили также сезонность и переход на зимний дизель. Поскольку предъявляемые к зимнему дизельному топливу климатические требования выше, чем у летнего дизельного топлива, процесс производства этого топлива тоже немного дороже и легкое повышение цен вследствие этого неизбежно", — добавил Сюллусте.