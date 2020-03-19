Продавцы топлива: люди стали меньше заправляться, снижать цены дальше мы не можем

Продавцы топлива отмечают, что среди всех стран ЕС именно в Эстонии в последнее время топливо подешевело заметнее всего, но продолжать снижать цены на бензин и дизельное топливо дальше они не могут из-за чрезвычайной ситуации, передает RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

Представители топливного рынка утверждают, что из-за коронавируса объемы продаж снизились, поскольку люди стали меньше ездить и меньше заправляться.

"Теперь, когда коронавирус отправил людей в карантин, продажи топлива упали примерно на 30-40 процентов. В текущей ситуации за счет продаж мы не в состоянии покрыть имеющиеся расходы. Если другие предприятия могут сокращать работников, то мы, как поставщики жизненно важной услуги, обязаны по закону обеспечить, чтобы на заправках было топливо, поэтому никаких резервов для сокращений у нас нет", - рассказал член правления Alexela Алан Вант.

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