08.01.2020, 20:41

Продавцы объяснили резкое подорожание топлива. Из-за конфликта в Иране цены могут вырасти еще

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Kütusetankimine
KütusetankimineFoto: Argo Ingver

По словам продавцов топлива, недавний скачек цен был вызван корректировкой цен и ужесточением требований по охране окружающей среды. Конфликт в Иране пока на стоимости топлива отразиться не успел, но, скорее всего, скоро цены снова вырастут.

Руководитель по логистике Olerex Прийт Пыллусте объяснил рост цен еженедельной корректировкой цен.

Директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик сказал, что причиной стал рост закупочных цен на моторное топливо. ”Рост закупочных цен на моторное топливо произошел непосредственно после разгоревшегося на прошлой неделе в Иране конфликта, и сейчас он отражается на заправках. К настоящему моменту закупочная стоимость моторного топлива дополнительно в связи с иранским конфликтом не поднималась”, — сказал эксперт.

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Пыллусте в свою очередь отметил, что ситуация на Ближнем Востоке не успокоилась, поэтому мировой рынок достаточно нестабилен и можно ожидать роста цен. ”Тогда и на заправках цены изменятся”, — сказал он и добавил, что точное влияние конфликта на стоимость бензина предсказать трудно.

Пылуусте отметил, что на рост цен на прошлой неделе повлияло изменение нормы содержания биокомпонента. ”Биокомпонент поднял цены на 2-3 цента”, — добавил он он.

Вахтрик подтвердил, что кроме геополитических событий на розничную цену в Эстонии повлиял требования по биокомпоненту и окружающей среде, вступившие в силу с января 2020 года.
Эксперт пояснил, что с 1 января в силу вступила новая редакция закона о жидком топливе, по которому биокомпонент в топливе должен составлять минимум 10% от общего объема против прежних 6,4%. Также с начала года действует новая редакция закона об охране атмосферного воздуха, по которого эмиссию СО2 в моторном топливе следует снизить на 6% по отношению к базовому уровню. ”Этого возможно достичь либо добавлением биотоплива, либо покупкой статистических мер”, — сказал Вахтрик.

По его оценке, в связи с новыми регуляциями в 2020 году цены на моторное топливо вырастут в среднем на 2-6 центов за литр. ”Следует отметить, что в Латвии и Литве добавление дизельного топлива в зимние месяцы не обязательно”, — добавил эксперт.

Названные выше законы существенно отличаются от требований к дизельному топливу в Латвии и Литве. ”В связи с этим Эстонии очень трудно иcполнять специфические требования и на заводах, производящих моторное топливо. Это существенно увеличивает розничные цены на моторное топливо по сравнению с нашими южными соседями”, — говорит Вахтрик.

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