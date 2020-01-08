Продавцы объяснили резкое подорожание топлива. Из-за конфликта в Иране цены могут вырасти еще

Руководитель по логистике Olerex Прийт Пыллусте объяснил рост цен еженедельной корректировкой цен.

Директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик сказал, что причиной стал рост закупочных цен на моторное топливо. ”Рост закупочных цен на моторное топливо произошел непосредственно после разгоревшегося на прошлой неделе в Иране конфликта, и сейчас он отражается на заправках. К настоящему моменту закупочная стоимость моторного топлива дополнительно в связи с иранским конфликтом не поднималась”, — сказал эксперт.

Пыллусте в свою очередь отметил, что ситуация на Ближнем Востоке не успокоилась, поэтому мировой рынок достаточно нестабилен и можно ожидать роста цен. ”Тогда и на заправках цены изменятся”, — сказал он и добавил, что точное влияние конфликта на стоимость бензина предсказать трудно.

Пылуусте отметил, что на рост цен на прошлой неделе повлияло изменение нормы содержания биокомпонента. ”Биокомпонент поднял цены на 2-3 цента”, — добавил он он.