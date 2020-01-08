Продавцы объяснили резкое подорожание топлива. Из-за конфликта в Иране цены могут вырасти еще

Вахтрик подтвердил, что кроме геополитических событий на розничную цену в Эстонии повлиял требования по биокомпоненту и окружающей среде, вступившие в силу с января 2020 года.
Эксперт пояснил, что с 1 января в силу вступила новая редакция закона о жидком топливе, по которому биокомпонент в топливе должен составлять минимум 10% от общего объема против прежних 6,4%. Также с начала года действует новая редакция закона об охране атмосферного воздуха, по которого эмиссию СО2 в моторном топливе следует снизить на 6% по отношению к базовому уровню. ”Этого возможно достичь либо добавлением биотоплива, либо покупкой статистических мер”, — сказал Вахтрик.
По его оценке, в связи с новыми регуляциями в 2020 году цены на моторное топливо вырастут в среднем на 2-6 центов за литр. ”Следует отметить, что в Латвии и Литве добавление дизельного топлива в зимние месяцы не обязательно”, — добавил эксперт.
Названные выше законы существенно отличаются от требований к дизельному топливу в Латвии и Литве. ”В связи с этим Эстонии очень трудно иcполнять специфические требования и на заводах, производящих моторное топливо. Это существенно увеличивает розничные цены на моторное топливо по сравнению с нашими южными соседями”, — говорит Вахтрик.
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