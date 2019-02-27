Продаваемые в Европе и Эстонии автомобили могут обязать оснастить вибрирующими педалями газа

Наличие автоматической системы экстренного торможения и затрудняющей превышение скоростного режима педали газа в будущем может стать обязательным для всех европейских автомобилей. Соответствующее постановление, которое включает в себя и другие требования, сейчас ожидает окончательного соглашения в Европейском союзе, пишет rus.err.ee.
Производители и продавцы автомобилей в целом поддерживают повышение безопасности транспортных средств и подтверждают, что это не сделает их намного дороже. Правда, в новых правилах уже были выявлены и первые спорные моменты.
По словам главы Эстонского союза компаний по продаже и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, некоторые из запланированных ЕС мер являются разумными, а некоторые — нет.