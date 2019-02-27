Продаваемые в Европе и Эстонии автомобили могут обязать оснастить вибрирующими педалями газа

Как говорят в Европарламенте, оборудование будет массовым и недорогим, сообщила накануне вечером программа новостей ETV "Актуальная камера".

Производители и продавцы автомобилей в целом поддерживают повышение безопасности транспортных средств и подтверждают, что это не сделает их намного дороже. Правда, в новых правилах уже были выявлены и первые спорные моменты.

По словам главы Эстонского союза компаний по продаже и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, некоторые из запланированных ЕС мер являются разумными, а некоторые — нет.