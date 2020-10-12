Проценты по автомобильному лизингу за три года выросли на 25%

Если в августе 2017 года средняя процентная ставка по договорам покупки автомобиля в лизинг составляла 2,21%, то спустя год она выросла до 2,26%, в августе 2019 года составила 2,66%, а в августе текущего года — 2,78%.

Таким образом, за три года лизинг автомобилей подорожал примерно на 26%.

В Банке Эстонии не стали комментировать рост процентных ставок по договорам лизинга.

Член правления AS Swedbank Liising Хели Силлута отметила, что в настоящее время средняя процентная ставка по автомобильному лизингу в Swedbank скорее соответствует среднерыночному уровню двухлетней давности, т.е. 2,29% + шестимесячная ставка Euribor.

Представитель предлагающей услугу автолизинга фирмы Kreditex также сообщил ERR, что средняя процентная у них сейчас составляет 2,33%. По его словам, последние три года эта ставка остается практически неизменной.