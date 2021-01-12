Процентная ставка по кредиту Swedbank для квартирных товариществ будет зависеть от энергетической маркировки

Наиболее выгодные условия действуют для квартирных товариществ, осуществляющих ремонт многоквартирного дома до В-класса по энергоэффективности. Максимальный срок кредита увеличен до тридцати лет при ставке 1,99% годовых. В случае полной реновации многоквартирного дома до С-класса по энергоэффективности, максимальный срок кредита на пять лет больше, чем раньше, то есть составляет 25 лет при средней ставке 2,4% годовых.

”Наша цель — побудить квартирные товарищества больше думать об энергосбережении и качестве строительства, чем обычно, во время ремонтных работ с самым длительным сроком кредита и лучшей процентной ставкой на рынке, что одинаково выгодно как для окружающей среды, так и для владельцев квартир”, — сказал руководитель сферы квартирных товариществ Swedbank Янис Пугри. ”Зачастую энергетический класс, достигаемый при ремонте старых многоквартирных домов, зависит только от более продуманного дизайна и большего внимания к деталям здания. Теперь наши клиенты получают лучшие условия кредита и дом с меньшим энергопотреблением за эти дополнительные усилия”.

Поскольку более опрятное и энергоэффективное здание является более безопасным для будущего, это позволило продлить текущие максимальные сроки кредита до десяти лет. ”В свете роста цен на строительство в последние годы, самый длительный срок кредита на рынке даёт квартирным товариществам большую гибкость и возможность выбирать период кредита, чтобы ежемесячные платежи за квартиры были доступными даже после обширных строительных работ”, — пояснил Пугри.

Цель кредита жилищного товарищества Swedbank на энергоэффективность — поддержать более экологичный ремонт как можно большего числа домов в Эстонии. Кредит на энергоэффективность может быть использован для полной реконструкции многоквартирного дома, которая включает изоляцию всего здания, обновление технических систем, замену окон и дверей и, при желании, установку солнечных батарей.

В общей сложности Swedbank финансирует ремонт почти 250 многоквартирных домов в Эстонии в год. По данным Министерства экономики и коммуникаций, до 2000 года в Эстонии построено более 22 000 многоквартирных домов, из которых почти 14 000 нуждаются в частичном или полном ремонте.