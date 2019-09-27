Проблемы такси Bolt в Нигерии: с карточки снимают деньги просто так?

В социальной сети Twitter распространяется сообщение, что у некоторых людей, у которых привязана банковская карточка к приложению Bolt, снялись деньги со счета. Например, один пользователь пишет, что у него со счета пропало 50 евро. Хотя он не пользовался услугой такси Bolt в тот день.

Everyone UNLINK your CARD FROM TAXIFY NOW!



They’ve been hacked and several people are getting debited. — Nickduchess 💐 (@SheLovesArtemis) September 25, 2019

По словам фирмы Bolt, компания не была взломана, но ее платежная платформа испытывает технические неисправности. Тем не менее, компания отмечает, что они никоим образом не сохраняют данные кредитной карты клиентов.

We can assure that it is safe to use credit cards on Bolt platform and all users will only be charged once for their rides. We are currently working with our payments processor and the local acquirer bank involved to resolve the issues swiftly. — Bolt Nigeria (Taxify) (@Boltapp_ng) September 26, 2019

После проверки местные представители Bolt сообщили, что ошибки обработки платежей произошли 13 и 14 сентября, и поэтому они разослали счета клиентам чуть позже. Скорее всего, именно поэтому некоторые клиенты думали, что с них взяли деньги просто так, но им выставили лишь отложенный счет.