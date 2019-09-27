Проблемы такси Bolt в Нигерии: с карточки снимают деньги просто так?
В Нигерии в социальных сетях пишут, что приложение такси Bolt снимает деньги со счета за поездки, которых не было, передает местное издание Nairametrics.
В Нигерии в социальных сетях пишут, что приложение такси Bolt снимает деньги со счета за поездки, которых не было, передает местное издание Nairametrics.
В социальной сети Twitter распространяется сообщение, что у некоторых людей, у которых привязана банковская карточка к приложению Bolt, снялись деньги со счета. Например, один пользователь пишет, что у него со счета пропало 50 евро. Хотя он не пользовался услугой такси Bolt в тот день.
По словам фирмы Bolt, компания не была взломана, но ее платежная платформа испытывает технические неисправности. Тем не менее, компания отмечает, что они никоим образом не сохраняют данные кредитной карты клиентов.
После проверки местные представители Bolt сообщили, что ошибки обработки платежей произошли 13 и 14 сентября, и поэтому они разослали счета клиентам чуть позже. Скорее всего, именно поэтому некоторые клиенты думали, что с них взяли деньги просто так, но им выставили лишь отложенный счет.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Власти Чечни честно сообщили о заболевании Кадырова
Суд отменил решение о передаче скифского золота Украине
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие
Установлена возможная причина пожара на сухогрузе из Петербурга