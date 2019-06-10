Проблемы со Smartlynx продолжаются: рейсы снова задерживаются, пассажиры остаются в неведении

Рейсы из Варны и с Крита задерживаются, а пассажиры остаются в неведении.

”Пассажиры Smartlynx до сих пор ждут самолета домой из Болгарии, на данный момент он уже опоздал на 14 часов и опоздает еще на 10. Организаторам без разницы на пассажиров, которые часами ждут информацию о том, что будет дальше, находясь в лобби случайных отелей”, — рассказывает путешественница Этель.

”Нас обещали отправить из Варны домой сегодня в 13:30, но вчера поздно вечером выяснилось, что самолет вылетает из Таллинна в 15:00. Мы уже 23 часа пытаемся попасть домой”, — объяснил другой пассажир.

Рейс из Варны, Болгарии MYX 566 должен прибыть в Таллинн сегодня в 22:20.

Рейс из Крита задерживается почти на час. Он прибудет в Таллинн в 13:43 вместо 12:55.

"Не только в чужой стране люди ждут вылета этой компании, но и здесь в Таллинне я с семьей уже сутки не могу вылететь на долгожданный и не дешевый отдых, и неизвестно когда вылечу. Рейс уже 3 раза переносился", — жалуется читательница Delfi Валерия.