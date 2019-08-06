06.08.2019, 19:50

Проблемы с ATKO в Харьюмаа продолжаются. Предприятие хранит молчание


Сара Адамсон
Сара Адамсон
EST
Puhumisreid Rannamõisas
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Как уже сообщалось в начале августа, Северо-Эстонский центр общественного транспорта (Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus — ÜTK) из-за многочисленных нарушений принял решение расторгнуть договор на автобусное обслуживание с транспортным предприятием ATKO. Компания молчит, а связанные с ней проблемы в Харьюмаа нарастают.

Исполнительный директор ÜTK Велло Йыгисталу сообщил Delfi, что транспортное предприятие ничего центру не ответило, поэтому пока трудно сказать, когда договор будет досрочно расторгнут.

Тем временем связанные с ATKO проблемы в Харьюском уезде продолжаются: в основном жители жалуются на срывы расписания и невежливых водителей. В Facebook даже создана группа StoppAtko, в которой пассажиры ежедневно делятся произошедшими с ними случаями. Так, сообщается, что в воскресенье пассажиры шесть раз не дождались на остановке автобуса.

"Занимаемся поиском решения ситуации, свои комментарии и позицию по вопросу договора сможем огласить после получения конкретных документов от Северо-Эстонского центра общественного транспорта", — ответило транспортное предприятие нашему изданию на вопрос о прекращении договора с ÜTK.

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