Проблемы с ATKO в Харьюмаа продолжаются. Предприятие хранит молчание

Исполнительный директор ÜTK Велло Йыгисталу сообщил Delfi, что транспортное предприятие ничего центру не ответило, поэтому пока трудно сказать, когда договор будет досрочно расторгнут.

Тем временем связанные с ATKO проблемы в Харьюском уезде продолжаются: в основном жители жалуются на срывы расписания и невежливых водителей. В Facebook даже создана группа StoppAtko, в которой пассажиры ежедневно делятся произошедшими с ними случаями. Так, сообщается, что в воскресенье пассажиры шесть раз не дождались на остановке автобуса.

"Занимаемся поиском решения ситуации, свои комментарии и позицию по вопросу договора сможем огласить после получения конкретных документов от Северо-Эстонского центра общественного транспорта", — ответило транспортное предприятие нашему изданию на вопрос о прекращении договора с ÜTK.