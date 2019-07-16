Проблемы с алиментами? 5 заблуждений, которые не соответствуют действительности

1-е заблуждение — алименты обязательно нужно требовать в суде.
Нет. Как правило, алименты первым делом можно было бы спросить напрямую у второго родителя, потому что всегда лучший вариант — договориться между собой. Такую договоренность хорошо было бы зафиксировать нотариально, потому что если второй родитель не выполняет договоренность, с нотариальным соглашением можно обращаться напрямую к судебному исполнителю.
2-е заблуждение — оба родителя должны тратить на ребенка поровну.
Это условие действует в случае, если доходы и материальное положение родителей равны. Если материальное положение родителей значительно отличается, родители должны вкладываться пропорционально.
3-е заблуждение — если не требовать алименты, ребенок позднее не должен будет содержать жившего отдельно родителя (например, оплачивать счета дома призрения).
На самом деле наоборот — если родитель не требовал алиментов в суде, предполагается, что второй родитель платил алименты добровольно. Если алименты востребованы, но родитель их не платит, сопутствующее делопроизводство на будущее фиксирует то, что родитель не выполнял свои обязательства перед ребенком.
4-е заблуждение — требующий алименты родитель должен в любом случае в первую очередь доказать, что деньги тратятся на ребенка.
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