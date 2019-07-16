16.07.2019, 10:32

Проблемы с алиментами? 5 заблуждений, которые не соответствуют действительности

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rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

Несмотря на постоянное освещение темы алиментов, на различных форумах ходит множество мифов и заблуждений, которые склонны жить своей жизнью и в худшем случае удерживают людей от отстаивания своих прав. Можно ли платить алименты игрушками, нужно ли для суда высчитывать расходы на питание ребенка до грамма и только ли в суде можно договориться об алиментах? На эти и другие вопросы отвечает новая базирующаяся на искусственном интеллекте платформа юридической помощи HUGO.legal.

1-е заблуждение — алименты обязательно нужно требовать в суде.

Нет. Как правило, алименты первым делом можно было бы спросить напрямую у второго родителя, потому что всегда лучший вариант — договориться между собой. Такую договоренность хорошо было бы зафиксировать нотариально, потому что если второй родитель не выполняет договоренность, с нотариальным соглашением можно обращаться напрямую к судебному исполнителю.

2-е заблуждение — оба родителя должны тратить на ребенка поровну.

Это условие действует в случае, если доходы и материальное положение родителей равны. Если материальное положение родителей значительно отличается, родители должны вкладываться пропорционально.

3-е заблуждение — если не требовать алименты, ребенок позднее не должен будет содержать жившего отдельно родителя (например, оплачивать счета дома призрения).

На самом деле наоборот — если родитель не требовал алиментов в суде, предполагается, что второй родитель платил алименты добровольно. Если алименты востребованы, но родитель их не платит, сопутствующее делопроизводство на будущее фиксирует то, что родитель не выполнял свои обязательства перед ребенком.

4-е заблуждение — требующий алименты родитель должен в любом случае в первую очередь доказать, что деньги тратятся на ребенка.

При требовании минимальных алиментов не нужно доказывать расходы на ребенка. Если требовать превышающие минимум алименты, нужно предоставить доказательства расходов на ребенка.

5-е заблуждение — вместо выплаты алиментов можно самому покупать ребенку вещи.

Как правило, алименты платят деньгами и только по договоренности вещами — в этом случае оговоренными вещами. Если ребенку на самом деле нужна еда или одежда для тренировок, нужно обеспечить их в первую очередь.

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