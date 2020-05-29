Призовой фонд — 10 000 евро. Таллинн объявил конкурс идей для остановок общественного транспорта

Цель конкурса — найти целостное решение, вписывающееся в городское пространство, обеспечивающее также безопасность и удобство для пользователей. Призовой фонд конкурса — 10 000 евро.

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, вместо нынешних павильонов с разным дизайном, столица нуждается в единой концепции.

”Система остановок с единым дизайном позволит сделать городское пространство более целостным. Остановки — это отправная точка городской транспортной системы, а значит, павильоны играют важную роль при принятии решения в пользу использования общественного транспорта”, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу, добавив, что продуманный дизайн павильонов влияет и на безопасность.

На данный момент в Таллинне около 900 павильонов ожидания общественного транспорта, отличающихся оформлением. От конкурсных работ ожидается применение ”умных” решений и обеспечение максимального удобства в использовании.

”Продуманные павильоны — неотъемлемая часть хорошо функционирующей транспортной системы. Остановки должны защищать от ветра и дождя, в павильоне должна быть возможность присесть, а также получить информацию об общественном транспорте. Важный аспект — доступность, именно поэтому в условиях конкурса обозначено, что ожидаются решения, которые учитывают потребности слабовидящих”, — сказал Рийсалу.

Павильоны остановок — важный элемент формирования городского пространства, который позволяет усилить визуальную идентичность города, но, в то же время, они должны быть достаточно скромными, чтобы вписываться в среду разных частей города.

”Павильоны должны быть функциональными, экономичными и эстетичными — они должны быть удобны в использовании, просты в обслуживании, на них должно быть приятно взглянуть, и всё это — за разумную цену”, — сказала главный специалист инженерного отдела Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эва Талло.

Срок подачи конкурсных работ — 3 августа 2020 года. Дополнительную информацию можно найти в регистре госпоставок: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1970312/general-info.