Признанные виновными в результате согласительного производства фигуранты "дела о Tartu Mill" позже были оправданы

Так, согласно вступавшему в силу решению суда, которое было вынесено в рамках согласительного производства, Маттис Юримяэ, Райго Лепп, Урмас Раудсепп и Меэлис Юримяэ и другие лица состояли в преступной группировке, целью которой было совершение налогового преступления.

Согласно решению, они злонамеренно содействовали предоставлению ложных данных при подаче деклараций о налоге с оборота Tartu Mill AS.

Поскольку позже уездный суд в ходе рассмотрения дела по общим правилам искового производства признал предполагаемых исполнителей и одного пособника невиновными, защитники обвиняемых направили Государственному суду заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд посчитал заявления обоснованными, аннулировал обвинительный приговор и наказания и направил в Государственную прокуратуру для организации нового досудебного производства.